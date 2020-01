Apúntate al pelo efecto ‘recién levantada’: el preferido de las perezosas (y que este año sigue de moda)

Te explicamos cómo pasarte a este look perfecto para quedarte 10 minutitos más en la cama por las mañanas…

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Las melenas alborotadas, despeinadas, incluso con cierto efecto frizz siguen siendo tendencia en 2020. A este look se le conoce como 'bed head' y hemos visto cómo ha triunfado en Instagram (es el favorito de las celebrities para su día a día) y hasta en la alfombra roja durante los últimos meses. Y ahora todo apunta a que le llega el momento de saltar -de la cama- a la calle.

Lo bueno de esta tendencia, además de que es bastante favorecedora y tiene un efecto antiaging inmediato, es que resulta sencilla de copiar. Incluso, si tu pelo es fino y eres de las que te duchas por la noche, te permitirá remolonear en la cama unos minutos más. Algo que en esta época del año apetece más que nunca.

El estilista Alex Brown, responsable de las melenas de Haley Baldwin o Bella Hadid, define el bed head como "esa melena que está sin pulir a propósito". Las de Taylor Hill, Alexa Chung, Blake Lively o la de la chica de moda Camila Morrone son buenos ejemplos de este estilo. Todas destacan por esas ondas que 'ni sí ni no', nada pulidas, pero ultra cool. ¿Quieres saber cómo copiarlas?

CON EL PELO SECO

Si, como te decíamos, quieres aprovechar que realmente has salido de la cama para recrear un buen look 'bed head' solo tienes que alborotar un poco más tu pelo, eso sí -y por antagónico que parezca- con cierto orden. En estos casos, el champú en seco será tu gran aliado. No se trata de aplicarlo para limpiar el cabello, que debería estar limpio de la noche anterior, sino que lo tienes que usar como producto de acabado.

Para ello, puedes pulverizarlo por medios y puntas y sujetar mechones retorcidos en anillas mientras te tomas el café. O, si lo prefieres, pasar la plancha o unas tenacillas y crear una onda del medio a la punta, que después romperás con los dedos. Otra opción que suelen usar muchos peluqueros en las sesiones de fotos es pasar la tenacilla sobre el cabello seco -sin producto- y después aplicar una nuez de espuma en medios y puntas para darle ese aspecto de desorden y frizz.

SI TE LAVAS LA CABEZA…

Que no te saltas la ducha matutina porque si no, no eres persona… No te preocupes, el bed head también es para ti. Si eres afortunada de poseer un pelo con ondas suaves, lo mejor es que apliques un spray de volumen en la raíz; apliques un golpe de calor con el secador en esta zona para elevarla y dejes secar el resto al aire mientras desayunas, te vistes etc. Un spray de textura puede ayudarte para dar el toque final. Si prefieres secarlo todo bien, hazlo con la cabeza hacia abajo, siempre alborotando el pelo mientras lo haces.

Otro truco, sobre todo si quieres que la onda te aguante todo el día, es el que comparte Bryce Scarlett, embajador de Moroccanoil. "Seca todo el pelo y realiza varias trenzas gruesas. Aplica el calor de una plancha sobre ellas y suéltalas", desvela Scarlett. Después, no olvides cepillarlas o deshacerlas con las manos. Y siempre, siempre termina con un golpe de secador en frío que, por el contraste de temperatura, ayudará a crear volumen y mantener la forma más tiempo.

Solo una advertencia: este peinado no es apto para las que evitan el encrespamiento. Las melenas muy rizadas y abundantes, tampoco son grandes candidatas, aunque, como siempre pasa al hablar de pelo, es cuestión de gustos.