Las medias con lunares 'glitter' que Mery Turiel y Laura Escanes van a llevar esta Navidad (y tú también querrás hacerlo)

¡Pura fantasía!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ya estamos a "23 de diciembre, fum fum fum". Sí amiga, en un abrir y cerrar de ojos (y por mucho que cueste creerlo) han llegado las Navidades y, aunque este año los planes van a ser más caseros que nunca, no tenemos que perder ese espíritu festivo y de ilusión que tanto caracteriza estas fechas. Por ello, en la redacción no hemos podido resistirnos a buscar propuestas rompedoras y elegantes con las que despedir el 2020 y, sobre todo, dar la bienvenida por todo lo alto al tan esperado 2021 con un toque 'glam'.

Entre los diseños que hemos encontrado (que no son pocos) hemos visto desde tops aterciopelados hasta vestidos increíbles que ya tienen en sus armarios las que más saben de moda. Pero te pongas lo que te pongas, hay un accesorio que siempre elevará tu look al máximo nivel: unas medias bonitas.

Nos permiten cubrir nuestras piernas y lucir looks cortos, formados por faldas, minivestidos o shorts, sin pasar frío. Y es que, aunque las clásicas medias negras siempre son un acierto, para un look de fiesta nosotras nos decantamos por unos pantis estampados (y créenos si te decimos que harán que tu look sea ÚNICO).

Si ya nos gustaron las medias estampadas de rombos que nos enseñó Chiara Ferragni para completar nuestros looks de otoño, las que van a llevar Mery Turiel y Laura Escanes esta Navidad han terminado de enamorarnos.

Se trata de unas medias semitransparentes y estampadas con lunares brillantes muy sutiles. Pero, además del estampado (que, por cierto, si todavía no te has atrevido a llevar este tipo de diseños, estas fiestas es la ocasión perfecta), otro de los detalles que más nos gustan de estos pantis es que tienen refuerzo de algodón (por lo que son más resistentes y abrigaditas) y no tienen costuras (por lo que podrás llevarlas con las prendas más cortas de tu armario). Se venden en Calzedonia y tienen un precio de 9,95 euros.

Tanto Mery Turiel como Laura Escanes han optado por lucirlas con un minivestido. En concreto, el de Mery es negro, de manga larga, con escotazos y con hombreras pronunciadas; mientras que el de Laura es tipo lencero del mismo color y con tirantes finos, al que ha añadido una chaqueta de punto por encima para darle un toque más casero a su estilismo.

Así que ya sabes, si estas fiestas todavía no sabes qué ponerte, empieza por las medias y lo demás saldrá solo. ¡"Lookazo"!