Las medias negras estampadas este otoño-invierno se van a llevar con looks 'total black', y si no que se lo digan a Chiara Ferragni

Solo necesitas unos pantis para elevar un look de temporada.

Un accesorio tiene el superpoder de elevar cualquier look, por muy sencillo que sea. Las joyas, los bolsos o los cinturones suelen ser a los que más recurrimos (pues encontramos verdaderas preciosidades en las colecciones de temporada) pero, ¿sabías que unas medias son el accesorio imprescindible para tus 'outfits' de otoño?

Además de cubrir nuestras piernas y permitirnos lucir prendas cortas como shorts o minifaldas, las medias (especialmente las semitransparentes) aportarán un toque de originalidad a tus estilismos.

Chiara Ferragni es una de nuestras 'it girls' favoritas y es que, no solo está al día de todas las tendencias de moda y belleza, sino que sabe inspirarnos para llevar esas prendas o accesorios que, a veces, nosotras no nos atrevemos porque nos resulta un poco más difícil.

Las medias no faltan en el armario de la italiana. Ya vimos que se ha hecho con unas de cristal que están triunfando en Instagram (y que también tienen otras 'influencers' como Rocío Osorno o Nat Cebrián) porque hacen tipazo y sientan genial, pero ahora nos ha dado la clave para llevar unos pantis estampados y triunfar.

La 'influencer' ha compartido a través de Instagram EL LOOK definitivo para lucir este accesorio. Se trata de una de las propuestas más vistas en las capitales internacionales de la moda que se repite año tras año en el 'street style': hablamos del 'total look' negro.

Chiara ha optado por un 'oufit', formado por un abrigo de corte masculino, un jersey largo de cuello vuelto y short efecto piel (que es uno de los tejidos tendencia de la temporada).

Y si hasta aquí te parece un buen look, te va a encantar el toque que le dan las medias que Chiara Ferragni ha elegido para llevar con este estilismo: son semitransparentes y estampadas (sí, amiga, atrévete) con un diseño de rombos en tamaño mini.

Nos encantan porque no tienen costuras (lo que resulta, además de cómodo, ideal para lucir con cualquier pantalón o falda cortita) y tienen un precio de 9,95 euros en Calzedonia.

Otra de las ventajas que tiene esta accesorio es que puede llevarse con todo tipo de calzado, desde botas o botines, pasando por zapatillas, hasta mocasines (que ha sido el elegido por Chiara).

