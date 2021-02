Siempre a la vanguardia, la firma de Inditex sorprende con el lanzamiento de 'Shoes Experience' (y nosotras estamos alucinadas).

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

La capacidad de evolución y adaptación que ha demostrado (y continúa haciéndolo) el sector de la moda hacia el mundo digital en este último (y extraño) año es impresionante, y cada día que pasa así nos lo demuestran desde las firmas más importantes (desde propuestas de casas de alta costura, presentando sus colecciones en formatos 'streaming' de lo más originales, hasta tiendas 'low cost' que ofrecen nuevas maneras de comprar a los consumidores).

Si hablamos de moda asequible y sofisticada, no podemos dejar de mencionar al grupo Inditex que, por supuesto, no deja de renovarse y ofrecer a sus clientes alternativas para un consumo sencillo y seguro. El último servicio con el que nos han sorprendido desde la empresa 'made in Spain' le pertenece a una de nuestras firmas favoritas: Massimo Dutti.

Se trata de una experiencia que fusiona moda y tecnología partiendo de la innovación y consiste en un servicio que permite al consumidor probarse sus zapatos favoritos de la tienda sin salir de casa y para el que solo necesitamos nuestro teléfono móvil. Suena increíble, ¿verdad? Pues es totalmente real.

Bajo el nombre de 'Shoes Experience', Massimo Dutti acaba de estrenar esta herramienta que se puede utilizar desde las app de la firma, tanto en sistema iOS como en Android, y es una auténtica pasada.

Funciona a través de un sistema de realidad aumentada y para utilizarla simplemente necesitamos entrar en la sección de "Zapatos" y seleccionar "Shoes Experience". En este apartado encontraremos una selección de modelos casual-sport (tanto de mujer como de hombre) para todos los gustos.

A continuación, debemos seleccionar los zapatos que nos gusten y enfocar la cámara de nuestro móvil a los pies, 'et voilà'!... La realidad aumentada se encargará del resto. ¡Alucinante!

Pero por si nos parecía poco, esta herramienta también permite publicar el resultado de la superposición en redes sociales y, por supuesto, comprar el modelo que el cliente se haya probado para obtener el producto en tiempo real.