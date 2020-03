Hemos encontrado unos vaqueros en Mango que no solo parecen que están cosidos sobre tu propio cuerpo, también son efecto faja, ¡toma esa!

Están disponibles en todas las tallas.

Si amas -porque lo que una siente por los vaqueros es amor- tanto como nosotras los pantalones vaqueros, seguro que ya tienes en tu armario todas las tendencias: que su unos slouchy, unos culotte, unos pitillo que, por cierto, no han muerto… Pero seguro que lo que no tienes son unos vaqueros que además de sentarte tan bien como si estuvieran hechos a medida, disimulan tripa y te hacen culazo, ¿a que no? Menos mal que nosotras estamos al quite y hemos encontrado esos pantalones. Es más, ya lo tenemos en nuestro armario.

Hace unos días pasamos por Mango, que fue cuando fichamos la chaqueta amarilla de punto que ya tienen María García de Jaime y Alexandra Pereira, y en la nueva colección vimos unos vaqueros que son una fantasía: no solo es que sienten como un guante, también reducen tripa.

Y te contamos por qué:

- Son elásticos y la pernera, sin ser pitillo, es estrecha, por lo tanto, estilizan.

- Si te fijas, son de talle alto y la hilera de botones crea ese efecto faja que es ideal para quienes quieran disimular tripa.

Además, como son de talle alto, quedan genial con tops de punto y rebecas y nos encanta cómo sientan si los combinas con unas sandalias con plataforma al estilo de Emma Roberts. Si quieres algo más cómodo, unas zapatillas tipo Converse, tanto abotinadas como bajas, siempre es una buena opción.

De momento, desde la 32 a la 44 está disponible en todas las tallas y en dos colores: negro y azul. ¿El precio? 39,99 €.