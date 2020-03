Cuando este verano quieras hacer turismo, acuérdate de las Converse con plataforma de Paula Echevarría que son muy cómodas y combinan con todo

¡Menudos paseos se está pegando con ellas por Orlando!

Que sí, que ya sabemos que todavía quedan muchas semanas de trabajo por delante antes de que lleguen las vacaciones de verano pero, oye, de ilusiones se vive y ya hemos empezado a fantasear con ese momento. Y más después de ver a Paula Echevarría en Orlando. La influencer se está pegando unos días a cuerpo de reina en Disney World en Florida, hemos perdido la cuenta ya de de todas las atracciones que nos ha enseñado y los platos con pintaza que se ha metido entre pecho y espalda, pero en lo que sí nos hemos fijado es que en la mayoría de los looks luce unas zapatillas converse blanca. Amiga, creemos que es hora de que confiemos en la actriz y si para pegarse esa pateada se ha puesto esas zapatillas es porque cómodas son un rato. Además tienen plataforma.

¿Te acuerdas que hace unas semanas Sara Carbonero estrenó unas Run Star Hike High, de la colección cápsula que J.W. Anderson creó para la firma? Pues las de Paula Echevarría son similares, también tienen plataforma, pero son zapatillas y no botines, por lo tanto, son más cómodas (evitamos así las rozaduras en los tacones tras una larga caminata). En concreto, las de Paula Echevarría son las Chuck Taylor All Star Platform Canvas Low Top y cuestan 80€.

Durante este viaje no se has quitado y se las hemos visto con conjuntos de shorts vaqueros y top con volantes y otro de bermuda verde y camiseta tres cuartos que ha combinado con una sudadera anudada a la cintura. Y si no se las ha quitado es por algo. Paula, nos has convencido, este verano cuando nos vayamos de vacaciones queremos unas zapatillas cómodas como tus Converse con plataforma.