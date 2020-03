Resolvemos el misterio de la chaqueta de amarilla de punto tan ideal de Mango con la que hemos pillado a Alexandra Pereira y María García de Jaime

Y se va a agotar en 3, 2, 1...

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Después de ver la versión barata del conjunto de top y cárdigan con bordados de Alessandra Rich en Zara creímos que, por este año, ya habíamos cerrado el cupo de chaquetas de punto virales, pero la realidad siempre supera a la ficción. Solo unas semanas después de enamorarnos perdidamente del dos piezas de Zara azul bebé con flores bordadas de Zara (el de Alessandra Rich es pura fantasía, pero costaba 700€), hemos vuelto a sentir ese pellizquito en nuestro corazón. Alexandra Pereira y María García de Jaime han estrenado la misma chaqueta de punto, amarilla, de aspecto muy suave y perfecta para cualquier ocasión. Pero ninguna de las dos ha soltado ni prenda (y nunca mejor dicho) sobre la procedencia de la chaqueta.

Pues a quien escribe al otro lado de la pantalla estas palabras esa chaqueta le sonaba, le sonaba mucho, hasta que por fin me he dado cuenta de por qué. Tan familiar me parecía que resulta que la tengo en mi armario porque la compré la semana pasada. Ahora ya no hay dudas, amigas, la chaqueta de Alexandra Pereira y María García de Jaime es de Mango y, por ahora, solo está a la venta en algunas tiendas físicas porque en la web ni rastro de ella.

Corta con manga abullonada y tres cuartos de manga, tiene escote en pico y en la redacción ya estamos seguras de que se va a convertir en otro best seller de Mango. Nuestro ojo no falla.

A la venta por 29,99€ en tiendas físicas (en webs internacionales sí está disponible online y seguro que en España no tarda) es perfecta para combinarla con pantalones de talle alto, de cuero, vestidos midi y, cómo no, con los clásicos vaqueros.