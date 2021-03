Esta es la camiseta con mensaje que es la nueva obsesión de las famosas

De algodón y con una sugerente frase estampada. Se trata de un diseño que está conquistando los armarios de nuestras 'celebs' favoritas (y nosotras también la queremos).

SANDRA GONZÁLEZ

Las camisetas lisas y clásicas son (y serán) un imprescindible en cualquier armario, sin embargo es cierto que darles un descanso de vez en cuando no viene nada mal. Sin embargo, hay vida mucho más allá de este tipo de diseños y en 2020 vimos cómo las principales firmas de moda reinventaron la clásica camiseta con todo tipo de estampados, gráficos y mensajes.

Especialmente las camisetas con frases, que tanto furor causaron el pasado año tanto en pasarela como en 'street style', parece que regresan esta temporada de primavera-verano con más fuerza que nunca y te ayudarán a diferenciar cualquier estilismo.

Poco a poco, estas prendas van inundando los escaparates de las principales firmas de moda, sin embargo existe un diseño en concreto que se ha convertido en la nueva obsesión de las famosas con más estilo de nuestro país (y que confesamos que nosotras también la queremos incluir en nuestro guardarropa).

Hace tan solo tres días Sara Carbonero, tras haber confirmado de manera oficial su separación con Iker Casillas, apareció con una camiseta con mensaje que podría interpretarse que se lo dedicada al exfutbolista o, quién sabe, quizá a otra persona.

En concreto, la periodista lució un diseño en color azul marino de la firma Dolores Promesas en el que se podía leer: "Donde quieras estar", con letras blancas. Sin duda confesamos que la prenda nos llamó la atención no solo por ser bonita sino por su sugerente mensaje, que puede tener diferentes interpretaciones.

Sin embargo, Sara Carbonero no es la única que ha lucido este diseño de la firma 'made in Spain', sino que nuestra querida Marta Hazas (que, por cierto, hoy también nos ha enseñado cómo llevar un look 'total denim') también ha fichado este diseño.

En concreto, la actriz ha dado los buenos días a través de sus Stories de Instagram con un look, formado por una chaqueta vaquera de color gris y 'jeans' a juego, así como por la misma camiseta con mensaje que tiene Sara Carbonero, y es que efectivamente combina con absolutamente todo.

Si tú también la quieres, tenemos que decirte que todavía está disponible en la web de la firma a un precio de 34,90 euros. ¿Qué famosa será la siguiente en llevarla? ¡Lo descubriremos!