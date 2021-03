Marta Hazas dice que así es como debes llevar un look 'total denim' (y te vas a enamorar de su blusa)

La actriz sabe que el tejido vaquero es el único "salvalooks" que necesitamos, y especialmente este 2021 es una de las grandes tendencias de 'street style'.

SANDRA GONZÁLEZ

En invierno, en primavera, en verano o en otoño... Estemos en la época del año en la que estemos, hay un tejido imprescindible en nuestro armario: el vaquero. Y es que, efectivamente, es versátil, atemporal, cómodo y jamás pasa de moda.

Durante el pasado 2020 llegó al 'street style' la fiebre de los 'total looks' (o lo que es lo mismo que lucir conjuntos del mismo tejido o estampado), y parece que este 2021 seguirá siendo tendencia pero, ojo, especialmente triunfarán aquellos formados por prendas 'denim', y no lo decimos nosotras sino que ya nos lo adelantaron las colecciones de firmas de la talla de Alexander McQueen o Isabel Marant y, por supuesto, a nivel 'low cost', Zara también nos avisó de esta tendencia.

El vestir con tejido vaquero de pies a cabeza es la opción más ideal para esos días en los que no sabemos qué ponernos. Sin embargo no todo el mundo se atreve a lucirlo porque no sabe cómo hacerlo. En este sentido Marta Hazas ha querido echarnos un cable y, a través de su último estilismo, nos ha dado la clave para lucir el look 'total denim' de la manera más acertada.

La actriz ha compartido a través de sus Stories de Instagram un look formado por dos 'must have' en cualquier armario que podrás llevar en cualquier ocasión juntos o por separado.

Hablamos de la combinación de una camisa vaquera (la suya es de lo más original) y unos pantalones tejanos de tiro medio-alto. Nos encanta esta combinación porque además de no ser demasiado "arriesgada", es ideal para los meses de entretiempo y consigue un look perfecto, cómodo y sofisticado.

¿El truco para lucir estas prendas con estilazo? ¡Fácil! Marta ha apostado por llevar la blusa por dentro del pantalón y le ha añadido un cinturón de cuero marrón con hebilla plateada para darle un toque 'western' extra al estilismo.

Por supuesto, no podemos pasar por alto el diseño de la blusa de la actriz, ya que no se trata de la clásica camisa vaquera sino de un diseño capaz de diferenciar y elevar cualquier look, por simple que pueda parecer.Se trata de una blusa en tejido 'denim' oscuro, con manga larga abullonada, cierre central con corchetes y detalle de bolsillos con solapa a la altura del pecho así como puño cerrado.

El diseño pertenece a la firma Maggie Sweet y está disponible a un precio de 79,95 euros. ¿No te parece ideal?