La estética 'sporty' ha traspasado las fronteras y ha conseguido asentarse en el 'street style' de manera definitiva, o al menos eso parece. Las pendas 'comfy', que nos permiten lucir looks llenos de 'glamour' sin renunciar a la comodidad, han adquirido más protagonismo que nunca en el armario de las chicas con más estilo del mundo, quienes nos demuestran por activa y por pasiva que no existen límites estilísticos y que la posibilidad de crear y combinar es mucho más sencilla de lo que nos pensamos.

Alessandra Ambrosio es una de nuestras inspiraciones estilísticas favoritas, y no es para menos... La modelo de 39 años sabe lucir todas las tendencias del momento con estilazo (como es el caso del estampado 'tie-dye') e incluso se atreve a combinar prendas de estilos opuestos y no es que solo salga airosa, sino que consigue un look de diez. Así ha sido el caso de su último 'outfit'.

La brasileña ha sido fotografiada paseando con una amiga en Los Ángeles con un look en el que se ha atrevido a combinar prendas deportivas con otras sofisticadas. Y es que, si teníamos cualquier duda sobre esta fórmula estilística, Alessandra nos la ha resuelto.

En concreto, ha lucido un conjunto de top y leggings deportivos (sí, de los que te pondrías para salir a correr, para entrenar en casa o para ir al gimnasio), de color gris y lo ha combinado con un abrigo den color crudo de paño, de corte masculino superelegante: de manga larga, con cuello solapa XL y cierre de doble botonadura en la parte delantera; así como con unas 'sneakers' clásicas blancas. Y, confesamos... Nos alucina el resultado.

Pero, ojo, porque Alessandra ha sabido jugar con los complementos adecuados para elevar la sofisticación a un look que, a simple vista, es totalmente deportivo. ¿Que a qué nos referimos? Básicamente, la modelo ha decidido llevar un bolso de mano muy elegante, de color nude y con asa corta (de esos superprácticos y que jamás pasan de moda), además de una bonita gargantilla dorada al cuello.

Por supuesto, no podemos pasar por alto su peinado. Como sabes, las coletas siguen siendo el recogido más repetido en el 'street style' de las principales capitales de la moda, pero Alessandra Ambrosio ha sabido darle su toque de originalidad (que pensamos copiar) y, efectivamente, la clave está en el coletero. Se trata del que conocemos como 'scrunchie', que tanto arrasó durante los años 80 y que la modelo brasileña ya lo ha llevado en otras ocasiones porque es pura tendencia. ¡Nos encanta!