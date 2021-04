La gala de los premios Oscar nos dejó una alfombra típica algo atípica pero no por ello menos glamourosa. Sin embargo, algunos de los mejores vestidos de la noche no estuvieron ahí sino en la gala posterior organizada por Sir Elton John.

María Aguirre

Lo bien que sienta en una época de hastío como en la que estamos viviendo un chute de ilusión como el que nos dejó la gala de los premios Oscar. Lo fue para los amantes del cine pero también para los de la moda que durante unas horas pudieron soñar gracias a la ristra de looks que desfiló por la alfombra roja. Carey Mulligan y Zendaya -ambas, por cierto, de Valentino- no se llevaron galardón a casa pero sí lograron que sus nombres lideraran las listas de mejor vestidas de la noche junto con los de Laura Dern, Amanda Seyfried, Margot Robbie o Emerald Fennel, entre otras.

Y es que a pesar de ser una ceremonia con claras diferencias a las de ediciones anteriores, el hecho de que se pidiera el respeto por el dress code de este evento hizo que no se perdiera un ápice de glamour. Es más, no creas que fue solo en el Dolby Theatre de Los Ángeles o en la Union Station -las dos localizaciones escogidas para la ocasión- en las que estuvo presente la elegancia. En la fiesta organizada por Sir Elton John con fines solidarios también lo hizo.

Por primera vez en su historia, el cantante "abrió" las puertas a esta famosa celebración que lleva 30 años celebrando en el marco de los Oscar al hacerlo de manera virtual y contó para ello con la inestimable ayuda de una de las artistas del momento, Dua Lipa.

"Levitating" fue el tema con el que la británica abrió el esperado concierto en el que también se escuchó "Benny and the Jets" y "Love Again" a dúo con el anfitrión de este evento cuyo fin era recaudar dinero para la lucha contra el SIDA y se consiguieron más de 3 millones de dólares.

Su aparición en pantalla no pasó desapercibida ya que lo hizo enfundada en un brillante diseño a la altura de las circunstancias. En la línea del increíble vestido de flecos firmado por Pierpaolo Piccioli que llevó hace unos meses en televisión en una actuación que dio la vuelta al mundo, apostó esta vez por un modelo de Balenciaga en color plata de cuello redondo, ajustado al cuerpo cuyas mangas y falda terminaban en flecos.

No fue el único de los vestidos con los que deslumbró Dua Lipa en esta insólita velada. Minutos antes ya lo había hecho de una forma más sobria gracias a una exquisita pieza realizada a medida también por la misma casa, en este caso de terciopelo color negro y con una falda sirena cargada de volumen inspirado en uno que ya lució la modelo Barbara Goalen en 1951.

Ambos looks estuvieron acompañados por joyas de Bulgari que destacaban entre su larga melena suelta y peinada con raya al medio.