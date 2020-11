Dua Lipa ha llevado el vestido de flecos más increíble que hayas visto jamás

Una auténtica pasada repleta de lentejuelas en color plata.

Woman.es

Horas después de que rompieran Internet con el estreno de 'Prisoner', su canción en colaboración con Miley Cyrus para la que han rodado un videoclip de lo más explosivo en el que incluso la que fuera 'Hannah Montana' aprovecha a mandar un mensaje a su ex, Dua Lipa aparecía en televisión dispuesta a hacer su gran actuación.

Lo hacía en el programa británico 'The Graham Norton Show' para presentar su nuevo álbum que lleva por nombre 'Future Nostalgia' y, para sorpresa de todos, no optó por un look desenfadado ni por uno con un pronunciado escote sino por todo lo contrario.

No quiso dejar nada en el tintero la intérprete de 'New Rules' y aprovechó para sacar la gran diva que lleva dentro enfundándose en el vestido más increíble que hayas visto jamás.

El estilismo elegido por la artista fue un diseño de Alta Costura de Valentino, concretamente el número 7 de la colección otoño-invierno 2020-2021. Una espectacular pieza repleta de lentejuelas en color plata que recorrían cientos de flecos que caían sobre el vestido tipo capa con cuello alto, con el que sobre el escenario conseguía crear un movimiento de lo más hipnótico.

“Levitando. Lo que significa la Alta Costura para mí, ¡gracias Dua Lipa por lucir el vestido de la forma en que debe lucirse!”, escribió en su cuenta de Instagram Pierpaolo Piccioli, director creativo de la firma italiana al ver a la cantante con su exquisita prenda.

Y es que efectivamente se trataba de un vestido para levitar gracias a su impresionante caída que ofrecía que era digna de cualquier alfombra roja. Una auténtica pasada con la que la cantante, con un tirante moño como peinado, ha vuelto a dejarnos con la boca abierta una vez más.