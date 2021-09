El vestido joya transparente de Kendall Jenner en la Gala Met

Una impresionante creación de Givenchy que, a diferencia de lo que es habitual a la hora de lucir estos sensuales diseños sobre la alfombra roja, sí llevó con ropa interior.

María Aguirre Álvarez

La temática de la edición de 2021 de la Gala MET estaba clara: 'In America: A lexicon of fashion'. Se trataba de rendir tributo a la moda americana y, como cada año, los invitados tenían absoluta vía libre para hacerlo. De ahí que Jennifer Lopez quisiera convertirse en toda una cowgirl para la ocasión y otras como Kaia Gerber prefiriesen rendir homenaje a looks icónicos como el de Bianca Jagger en esta misma fiesta hace tres décadas.

En cambio ha quien tomó referencias cinematográficas claras. Así lo hizo Billie Eilish con Marilyn Monroe mientras que la inspiración de Kendall Jenner fue la mismísima Audrey Hepburn. En concreto esta última se decantó por el vestido de diamantes que lleva en una de las escenas de la película 'My fair lady' pero traducido en un lenguaje mucho más sexy.

Mismo esquema de escote, hombros cubiertos por cascadas de brillos y cuello cubierto por una centelleante gargantilla en el que variaba el evidente juego de transparencias así como la manera en la que quedaba ajustado al cuerpo frente a la caída que mostraba la pieza lucida por la oscarizada actriz en la cinta de 1964.

Mientras su hermana Kim Kardashian consiguió que la reconociéramos pese a estar cubierta de pies a cabeza por obra y gracia de Demna Gvasalia, Kendall Jenner quiso mostrar todo con esta exquisita creación.

Bueno, no todo, porque a diferencia de lo que es habitual en este tipo de 'naked dresses' en los que muy poco queda para la imaginación, la modelo presumió de ropa interior ya que tras las incrustaciones que aparecían cosidas sobre la el tul que la cubría por completo se intuían unas braguitas sin costuras en tono beige que ofrecían la comodidad que tanto se ha echado de menos este tipo de prendas.

No fue por cierto la única que optó por un vestido joya, también Zoë Kravitz sorprendió con un slip dress en formato malla obra de Anthony Vaccarello para Saint Laurent, Emily Blunt deslumbró gracias al glitter de su pieza de Miu Miucon capa, Camilla Cabello se llenó de lentejuelas de color modelo firmadas por Michael Kors amientras que Sienna Miller confió en Gucci para su diseño rosa empolvado con el que se convirtió en Sharon Stone por una noche.

- Kaia Gerber homenajea a Bianca Jagger con vestido de Oscar de la Renta

- Margaret Qualley, la novia oficial del MET

-Jennifer López arrasa al estilo ‘cowgirl’ con cuero y plumas en la gala MET.

- Rosalía homenajea el símbolo popular español en la gala MET: el mantón de manila se transforma

- Diane Kruger llena de ilusión óptica la Gala Met con su maquillaje

- Karlie Kloss 'florece' en la alfombra roja de la Gala MET con un deslumbrante diseño de Carolina Herrera