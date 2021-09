Kaia Gerber rinde homenaje a Bianca Jagger con un vestido de Oscar de la Renta en la Gala del MET

La modelo ha recreado con éxito uno de los looks más icónicos y glamourosos de la historia de este evento.

María Aguirre Álvarez

No se vistió de novia como Margaret Qualley, tampoco se rindió ante los tonos neón como Diane Kruger, ni apostó por un naked dress como Kendall Jenner o jugó con la estética cowboy como Jennifer Lopez, ni falta que le hizo. Kaia Gerber lució uno de los mejores estilismos de la Gala del MET que estaba compuesto únicamente por un vestido largo negro y su media melena suelta cargada de ondas. Claro que hay que decir que hay truco porque partía con ventaja, ya que no era más que una recreación de uno de los looks más recordados de este mediático evento.

Corría el año 1981 cuando Bianca Jagger, considerada todo un icono de estilo -imposible olvidar su traje de novia con pamela incluida el día de su boda con el cantante Mick Jagger- subió esas mismas escaleras del Museo Metropolitan de Nueva York enfundada en un diseño de Roy Halston de voluminosa falda, cuerpo estructurado con varillas y pronunciado escote palabra de honor con detalles de flores en color negro que ya es historia de la moda.

Y en esta edición en la que el objetivo no era otro que el de homenajear a la moda americana nada mejor que este punto de partida para que Andrew Mukamal, estilista de la hija de Cindy Crawford, construyera la puesta en escena de la modelo.

Para lograrlo se apoyó en Oscar de la Renta, sello que se encargó de confeccionar en faille este vestido en exclusiva para la top en el que también destacaban las enredaderas de hiedra bordadas con hilo negro en la parte superior del corsé que se termina ensanchando en una falda ondulante.

No hubo clutch de forma cilíndrica a modo de complemento como sí lo llevó en su momento Bianca Jagger porque tan solo se apoyó en las joyas como accesorios -en concreto un fino reloj negro con esfera brillante, un anillo y unos diminutos aros de oro blanco-, pero lo que sí imitó Kaia Gerber de aquella propuesta fue el peinado ya que optó por lucir su favorecedora media melena con unas marcada raya a un lado y delicadas ondas que nos llevaban hasta la glamourosa década de los 50.

- Margaret Qualley, la novia oficial del MET

-Jennifer López arrasa al estilo ‘cowgirl’ con cuero y plumas en la gala MET.

- Rosalía homenajea el símbolo popular español en la gala MET: el mantón de manila se transforma

- Diane Kruger llena de ilusión óptica la Gala Met con su maquillaje

- Karlie Kloss 'florece' en la alfombra roja de la Gala MET con un deslumbrante diseño de Carolina Herrera