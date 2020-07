Será la primera edición postCovid de MBFWMadrid, que ofrecerá un formato híbrido, combinando desfiles en pasarela, performances, fashion films y el programa off

La edición número 72 de Mercedes Benz Fashion Week Madrid ya tiene fechas confirmadas del 10 al 13 de septiembre de 2020. Se trata de la primera pasarela postcovid que se presenta y contará con algunos cambios al diseño habitual. En esta ocasión la pasarela será diferente a lo que estábamos acostumbrado, no solo por los cambios debidos al coronavirus, sino porque en esta edición no participaran Ana Locking, Duyos o The 2nd Skin Co.

La pasarela madrileña puesta por un formato híbrido, con diferentes modalidades de participación, donde las más prestigiosas firmas de moda España presentarán sus colecciones bajo estrictas medidas de seguridad y control de aforo. Este nuevo planteamiento híbrido de la pasarela permitirá a los diseñadores optar por diferentes formatos, como son los desfiles en pasarela, performances, fashion films, así como presentaciones y desfiles del programa off, que se podrán visualizar en la web oficial de MBFWMadrid después de su desarrollo.

Andrés Sardá, Angel Schlesser, Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona y Pertegaz, Brain & Beast, Devota&Lomba, Dolores Cortés, Hannibal Laguna e Isabel Sanchís presentarán su puesta en escena en formato desfile en el pabellón 14.1. de IFEMA. Y vale la pena rescatar que la valenciana Isabel Sanchís, con tres décadas de trayectoria y presencia internacional en más de 40 países, estrena participación en esta edición.

Por su parte Domingo Rodríguez, director creativo de Dominnico, Fernando Claro y Malne optan esta edición por mostrar su colección con la proyección de un "fashion film", acompañado de modelos en pasarela, en una puesta en escena más conceptual. Palomo Spain y Juan Carlos Pajares también se suman a la presentación audiovisual de sus colecciones en esta próxima edición.

En el off de la pasarela presentarán sus propuestas en diferentes formatos diseñadores como Moisés Nieto, Marcos Luengo, Maison Mesa o Pilar Dalbat, entre otros.

Asimismo, la iniciativa Madrid es Moda, organizada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), con el apoyo de Madrid de Capital de Moda, desarrollará, como es habitual en paralelo a la pasarela MBFWMadrid, un conjunto de actividades en distintos puntos de la ciudad, con la moda como protagonista.

Todos los desfiles se llevarán a cabo bajo los "rigurosos protocolos y medidas de seguridad implementadas por IFEMA" para garantizar un "espacio seguro", que irán acompañadas de control de distanciamiento y control de aforo para cumplir con todos los requisitos de seguridad y salud.