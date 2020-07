Palomo Spain se reinventa en tiempo récord para crear The Reharsal, la colección más especial con la que vuelve a sus orígenes

El creador español ha presentado su undécima colección en la primera era edición en formato digital de Paris Fashion Week Men's para la temporada SS21.

Conociendo la trayectoria de Alejandro G. Palomo (Posadas, Córdoba, 1992) estaba más que claro que el director creativo de Palomo Spain no se iba a quedar de brazos cruzados a pesar de que la pandemia por el Covid-19 no se lo pusiera nada fácil. Tras un tiempo meditando, el juez de Maestros de la costura decidió reinventarse para crear The Reharsal, la colección más especial con la que vuelve a sus orígenes y que acaba de presentar en la primera edición en formato digital de Paris Fashion Week Men's para la temporada SS2.

“Esta colección es la primavera que no hemos tenido este año, que hemos tenido que mirar por la ventana. Al final es el sonido de la naturaleza, del silencio, de los pájaros… “, explica el diseñador que ha vestido a Beyoncé y Rosalía, entre otras famosas, en el fashion film producido por Shine Iberia, la misma productora del programa de talentos para la costura de La1, con el apoyo de M · A · C Cosmetics y Swarovski, que han dirigido por Miquel Díaz y Andrea Lazarov en la dirección creativa.

La pandemia nos ha cambiado y también nos ha hecho reflexionar. Y de ese periodo de introspección ha nacido lo nuevo de Palomo Spain, que no es más que una reflexión sobre cómo tratamos el mundo y sus industrias. Cuando te ves en la situación de que tienes la necesidad de crear, pero no tienes los medios, las fábricas están cerradas y ni siquiera crees que sea el momento oportuno para gastar, al final te das cuenta de que tienes un montón de retales, de telas, que crees que han perdido el valor, como pierde la ropa temporada tras temporada, y en realidad te das cuenta de que no”, cuenta en el fashion film en el que también ha participado el prestigioso peluquero Isaac Salido y su equipo,

“Hemos hecho un trabajo precioso, de volver a abrir todo el archivo de telas que no nos habíamos dado cuenta de que estaba ahí”, relata Alejandro g. Palomo. ¿El resultado? Un homenaje al esplendor de la Haute Couture en los años 1950 y 1960, a sus grandes casas parisinas y a la manufactura de calidad y local. Y se traduce en la pasarela en conjuntos dos piezas de sastrería clásica, patrones históricos con volúmenes extremos, piezas muy street y de alta costura confeccionados con tejidos como la seda, el crepé, el tafetán o el popelín mezclados con materiales como el PVC.