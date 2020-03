Canciones, películas, libros, podcasts... las recomendaciones de Selena Gomez para sobrellevar la cuarentena (con guiño a su ex The Weeknd)

La cantante revela sus favoritos del momento para hacer más ameno el confinamiento... y las redes alucinan con la relación con su exnovio.

Solo unas horas después de protagonizar una reconciliación 2.0 con Justin Bieber, Selena Gomez ha vuelto revolucionar a todos sus fans en Instagram con su lista de recomendaciones para hacer más amena la cuarentena... con guiño incluido a The Weeknd, sí, su otro ex.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, la artista ha demostrado estar muy comprometida con la causa a través de sus redes sociales: además de anunciar diferentes donaciones para financiar material sanitario, Selena ha subido un vídeo a modo de 'challenge' en el que explica cómo lavarse las manos correctamente y, ahora, ha compartido una recopilación con canciones, películas, series, libros, podcasts y cuentas inspiradoras a los que recurre en estos extraordinarios días "para mantenerse positiva y pasar el tiempo". ¿La sorpresa? Que en sus propuestas musicales ha incluido 'Snowchild', el último lanzamiento de The Weeknd que, según las teorías locas de internet, incluye alguna referencia a su otra ex, la modelo Bella Hadid.

Vestida con un sencillo conjunto gris y sin rastro de maquillaje, Selena Gomez se ha mostrado feliz y natural desde la cocina de su casa. Y, como era de esperar, los comentarios sobre el estado actual de la relación con su exnovio no se han hecho esperar.

Pongámonos en situación: esta misma semana, Selena y Justin acaparaban titulares debido a un intercambio de 'likes' en las redes que poco después desaparecían misteriosamente. ¿Estaría la joven limando asperezas con el que ha sido su pareja más complicada del pasado? Actualmente el canadiense se encuentra felizmente casado con la modelo Hailey Baldwin, pero entre ambos existe una gran tensión y su noviazgo siempre ha estado llena de altibajos.

La historia de Selena Gomez y Abel Tesfaye (nombre real de The Weeknd) tampoco es menos tormentosa. Tras hacer público lo suyo por todo lo alto posando juntos en la gala MET del 2017, la pareja rompió apenas 10 meses después, con implicación de terceras personas y canciones que hablan de corazones rotos y desengaños amorosos incluidas.

Sin embargo, parece que con su último gesto la cantante ha querido zanjar todos los rumores, dejando claro que no le guarda ningún rencor y haciendo pública su admiración por su música. ¡Bravo!

¿Quieres ver la lista completa de recomendaciones de Selena Gomez para llevar mejor el confinamiento? Hay opciones para todos los gustos: exitazos como el de su ex, música religiosa, comedias románticas, películas de terror, documentales de ciencia, un podcast para dormir mejor y hasta las memorias de Michelle Obama. ¡Disfrútalo!

Música:

- 'If the world was ending' - JP Saxe & Julia Michaels

- 'You Say' - Lauren Daigle

- 'Snowchild' - The Weeknd

- 'The Blessing' - Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship

- 'The Box' - Roddy Rich

Películas:

- 'El hombre invisible'

- 'Jennifer's Body'

- 'La gran estafa americana'

- 'Diamantes en bruto'

- 'Clueless' (Fuera de onda)

- 'Ingenuas y peligrosas'

- 'After the wedding'

- 'Zodiac'

- 'Election'

- 'Flirteando con el desastre'

Programas de televisión:

- 'The morning show' - la serie de su amiga Jennifer Aniston que ha ganado numerosos premios

- 'Good girls'

- 'The servant'

- 'Saturday Night Live' - repeticiones del programa

- 'The Mind Explained' - un documental narrado por Emma Stone sobre las capacidades del cerebro

Libros:

- 'Becoming' - Michelle Obama

- 'The undocumented americans' - Karla Cornejo Villavicencio

- 'Signs' - Laura Lynne Jackson

Podcasts:

- 'On purpose con Jay Setty'

- 'Wait wait... don't tell me'

- 'A new Earth' - Oprah y Eckhart Tolle

- 'Get Sleepy'