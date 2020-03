Marzo: las mejores series y películas de Netflix, HBO y Amazon Prime

Ahorra preciosos minutos decidiendo qué ver en cada plataforma de streaming. El regreso de 'Élite' y 'Westworld' y el estreno de 'Estafadoras de Wall Street' son lo más destacado, pero no lo único, de un mes para abonarse al sofá.

Silvia López | Woman.es

Netflix viene fuerte este mes con el estreno de los clásicos de la animación japonesa 'La princesa Mononoke', 'El viaje de Chihiro', 'Nausicaä del Valle del Viento', 'Mis vecinos los Yamada', 'Haru en el reino de los gatos', 'El mundo secreto de Arrietty' y 'El cuento de la princesa Kaguya' procedentes de los Estudios Ghibli. Películas con las que poder disfrutar con los más pequeños de la casa y que siempre llevan una moraleja valiosa y, a menudo, feminista.

Sigue disponible también el último éxito de Pedro Almódovar, 'Dolor y Gloria', el ejercicio introspectivo que el director manchego realiza para reflexionar sobre los momentos clave de la vida de un director de cine, interpretado por un Antonio Banderas en tal estado de gracia que le valió su primera candidatura a los Óscar.

Otro estreno español que esperamos con ganas el 25 de marzo es la producción propia de la plataforma 'Hogar', de los hermanos Álex y David Pastor (el dúo catalán favorito de Hollywood) , que han unido a Javier Gutiérrez y Mario Casas en un thriller estremecedor en el que un exitoso ejecutivo que tuvo que abandonar su casa por no poder pagarla, encuentra por casualidad un juego de llaves de la misma y decide espiar e infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios, con la idea de recuperar su antigua vida.

A partir del 20 de marzo también se podrá disfrutar de la distopía que nos narra 'El hoyo', un filme de ciencia ficción que nos introduce en un hoyo, con cientos de niveles, en los que cada uno tiene dos habitantes y hay una plataforma que baja repleta de comida. Debut en la dirección de Galder Gaztelu-Urrutia con actores y actrices forjados en las series españolas.

En cuanto a series, llega un estreno encabezado por la maravillosa Octavia Spencer, 'Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma' (miniserie que se estrena el 20 de marzo) dando vida a una empresaria afroamericana que creó un imperio con la venta de productos para el cuidado del pelo de mujeres negras.

Del 1 al 19 de marzo se van estrenando los capítulos de 'Feel Good', una tragicomedia llena de ironía en la que la humorista Mae Martin intenta controlar las adicciones y el exagerado romanticismo que impregna cada faceta de su vida. En el reparto también se encuentra Lisa Kudrow.

Del frío escandinavo nos llega el thriller 'Los asesinatos de Valhala' que cuenta' el regreso de un policía islandés a su país, para colaborar en la captura de un asesino en serie Ya disponible).

Además, de la llegada de la tercera temporada de 'Élite', con el asesinato de Marina todavía sin resolver; 'On my block' que nos dejó con el secuestro de los cuatro adolescentes; y de 'Hakan, el protector' porque no todo en Turquía son telenovelas.

HBO nos permite volver a disfrutar de la joya de Paul Thomas Anderson 'Boogie Nights' (a partir del 13 de marzo), que narra el intento de un actor por hacerse hueco en la industria del cine porno estadounidense de los 70, con Mark Wahlberg y Burt Reynolds en una de sus mejores actuaciones, acompañados de la siempre efectiva Julianne Moore.

El 16 de marzo llega la tercera temporada de 'Westworld' que se reinventa tras la fría acogida de la segunda, con dos incorporaciones de lujo: Aaron Paul y Vicent Cassel.

La plataforma ya ha estrenado otra propuesta de ciencia ficción creada por Alex Garland, director de 'Ex-Machina'. Se trata de 'Devs', que cuenta la investigación de una ingeniera informática para saber que hay detrás de la empresa tecnológica para la que trabaja y en la que también lo hacía su novio desaparecido.

A partir del 17 de marzo, el nuevo proyecto de David Simon (protagonizado por Winona Ryder) para la cadena americana, 'La conjura contra América' adquiere un carácter obligatorio, pues se basa en la novela de Philip Roth que reinventa como hubieran sido Estados Unidos si el piloto otrora héroe nacional y antisemita Charles Lindbergh hubiera ganado las elecciones y se hubiera convertido en presidente en lugar de Franklin Roosvelt.

Amazon Prime estrenó el 6 de marzo 'Zerozerozero’, una serie basada en el bestseller de Roberto Saviano sobre el negocio de la cocaína, siguiendo un cargamento de la misma preparada para su distribución por todo el mundo.

Desde la ficción patria y de la mano de Mediaset ya están disponibles los primeros episodios de la serie 'Caronte' en la que un policía, acusado de un delito que no ha cometido, que tras su salida de prisión se reinventa como defensor de casos perdidos mientras busca a los responsables de su propia acusación falsa.

Para las amantes de la alta costura, el 27 de marzo llega un nuevo reality para buscar al mejor diseñador del mundo 'Making the cut', conducido por Tim Gunn y la modelo Heidi Klum, que ya ha demostrado lo bien que se le da la presentación de este tipo de espacios. El premio es de un millón de dólares para lanzar su propia marca y diseñar una colección que se venderá por Amazon.

Y en el apartado de cine, ya está disponible 'Estafadoras de Wall Street', la película basada en un artículo de New York Magazine que contaba la historia real de unas mujeres que trabajaban en un club de striptease y utilizaban algo más que sus encantos para ganar dinero de los brokers de Wall Street. El filme supuso un reconocimiento del talento interpretativo de Jennifer Lopez.

También estrena Daniel Radcliffe ('Harry Potter'), que interpreta a un fracasado aún enamorado de su exnovia, que descubre que ésta ha sido secuestrada por un grupo armado que participa en una competición para obtener el mayor número de espectadores, por lo que decide participar y salvarla en 'Guns Akimbo’ (disponible el 23 de marzo).