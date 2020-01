Antonio Banderas, 'Dolor y gloria' y 'Klaus': 3 nominaciones españolas a los Oscar

Mira la lista completa de los aspirantes a una estatuilla.

C. H. | Woman.es

Las listas de nominaciones a los Premios Oscar presentan, cada año, más diversidad de acentos y colores. Si el año pasado 'Roma', una película de origen mexicano, se convirtió en una de las grandes favoritas de la muestra con 10 nominaciones (aunque luego obtuvo solo tres galardones, y el de mejor película fue finalmente a manos de 'Green Book'), ahora es el filme 'Parásitos' del coreano Bong Joon-ho el que aparece en categorías como mejor dirección o mejor película.

Pero la lista de aspirantes a los premios de la Academia de Cine de Hollywood, que acaba de ser revelada, guarda otras sorpresas y buenas noticias. Por ejemplo, que contiene tres nombres españoles. Antonio Banderas ha recibido este año su primera nominación a unos premios Oscar por su papel protagonista en 'Dolor y gloria', por lo que se verá las caras el próximo 9 de febrero con actores de la talla de Leonardo DiCaprio (nominado por 'Érase una vez... en Hollywood') o Joaquin Phoenix ('Joker'), entre otros.

También 'Dolor y gloria', la última película de Pedro Almodóvar con tintes autobiográficos donde el cineasta disecciona emociones humanas lirismo y precisión, optará a una categoría. No será, sin embargo, a la de mejor película dramática como 'Parásitos', sino a la de 'Mejor película internacional', donde se encontrará con, precisamente, 'Parásitos' o producciones como la francesa 'Los miserables'.

- De 'Dolor y Gloria' a 'Vida perfecta': todos los nominados a los Premios Feroz.

- Tenemos que hablar de 'Cats' (y decidir si nos encanta o espeluzna)

Por último, 'Klaus', la pelicula de animación del madrileño Sergio Pablos (conocido por ser el cocreador de franquicias como 'Gru: mi villano favorito'), y con un reparto de voces compuesto por Belén Cuesta, Luis Tosar y Quim Gutiérrez, aspirará al Oscar a mejor película de animación. La película se medirá con los filmes 'Cómo entrenar a tu dragón 3', '¿Dónde está mi cuerpo?', 'Mr. Link. El origen perdido' y 'Toy Story 4'.

Sin embargo, los favoritos de la edición 2020 son otros. A la cabeza figura 'Joker', con 11 nominaciones, entre ellas mejor película, mejor director y mejor actor principal. Le siguen '1917', 'El irlandés' y 'Once upon a time in Hollywood', con 10. 'Mujercitas' y 'Parásitos' cuentan con seis.

Mira la lista de nominados a los Oscar 2020:

MEJOR PELÍCULA

'Le Mans’66'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Historia de un matrimonio'

'1917'

'Érase una vez… en Hollywood'

'Parásitos'

MEJOR DIRECCIÓN

Martin Scorsese ('El irlandés')

Todd Phillips ('Joker')

Sam Mendes ('1917')

Quentin Tarantino ('Érase una vez... en Hollywood')

Bong Joon ho ('Parásite')

MEJOR ACTRIZ

Scarlett Johansson ('Historia de un matrimonio')

Cynthia Erivo ('Harriet')

Saoirse Ronan ('Mujercitas')

Charlize Theron ('Bombshell')

Renée Zellweger ('Judy')

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas ('Dolor y gloria')

Leonardo DiCaprio ('Érase una vez en... Hollywood')

Adam Driver ('Historia de un matrimonio')

Joaquin Phoenix ('Joker')

Jonathan Pryce ('Los dos papas')

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Kathy Bates ('Richard Jewell')

Laura Dern ('Historia de un matrimonio')

Scarlett Johansson ('Jojo Rabbit')

Florence Pugh ('Mujercitas')

Margot Robbie ('El escándalo'')

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks ('A beautiful day in the neighborhood')

Anthony Hopkins ('Los dos papas')

Al Pacino ('El irlandés')

Joe Pesci ('El irlandés')

Brad Pitt ('Érase una vez en Hollywood')

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

'Dolor y Gloria' (España)

'Los Miserables' (Francia)

'Parásitos' (Corea del Sur)

'Honeyland' (Macedonia del Norte)

'Corpus Christi' (Polonia)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Cómo entrenar a tu dragón 3'

'¿Dónde está mi cuerpo?'

'Klaus'

'Mr. Link'

'El origen perdido'

'Toy Story 4'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'El irlandés'

'Joker'

'El Faro'

'1917'

'Érase una vez en Hollywood'

MEJOR DISEÑO VESTUARIO

'El Irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Érase una vez en Hollywood'

MEJOR DOCUMENTAL

'American Factory'

'The Cave'

'The edge of Democracy'

'For Sama'

'Honeyland'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'In the Absence'

'Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)'

'Life Overtakes Me'

'St. Louis Superman'

'Walk Run Cha-Cha'

MEJOR MONTAJE

'Le Mans '66'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Parásitos'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'El escándalo (Bombshell) '

'Joker'

'Judy'

'Maléfica: Maestra del mal'

'1917'

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

'Joker'

'Mujercitas'

'Historia de un matrimonio'

'1917'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'Toy Story 4'

'Rocketman'

'Breakthrough'

'Frozen II'

'Harriet: En busca de la libertad'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'El Irlandés'

'Jojo Rabbit'

'1917'

'Érase una vez en Hollywood'

'Parásitos'

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

'Dcera (Daughter)'

'Hair Love'

'Kitbull'

'Memorable'

'Sister'

MEJOR CORTOMETRAJE

'Brotherhood'

'Nefta Football Club'

'The Neighbors' Window'

'Saria'

'A Sister'

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

'Ad Astra'

'Le Mans '66'

'Joker'

'1917'

'Érase una vez en Hollywood'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Vengadores: Endgame'

'El irlandés'

'El Rey León'

'1917'

'Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker'

MEJOR GUION ADAPTADO

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Los dos papas'

MEJOR GUION ORIGINAL

'Historia de un matrimonio'

'1917'

'Érase una vez en Hollywood'

'Parásitos'

'Puñales por la espalda'