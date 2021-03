Esta comedia romántica protagonizada por Susana Abaitua y Álvaro Cervantes se ha colado en el 'top 10' de la plataforma (y en nuestro corazón). Te contamos por qué te encantará, te hará reír a carcajadas y te sacará alguna lagrimilla. Sin 'spoilers'.

SILVIA VÁZQUEZ

¿Todavía no has visto 'Loco por ella'? Ay, amiga, no sabes lo que te estás perdiendo. Se estrenó el pasado 26 de febrero y ya se ha colado en el ránking de lo más visto de Netflix. Prepara las palomitas y los clínex; merece la pena.

El reparto

Uno de los grandes atractivos de la peli son sus protagonistas: Álvaro Cervantes (nominado al Goya a Mejor actor por su papel en 'Adú') y Susana Abaitua (nominada a mejor actriz de reparto en los Feroz por la serie 'Patria'). La química entre ellos es más que evidente y traspasa la pantalla. "Con estos dos al fin del mundo", escribía el intérprete en una foto junto a su compañera de reparto y Dani de la Orden, director de esta comedia romántica. Completan el elenco nombres como Luis Zahera ('Vivir sin permiso', 'Mientras dure la guerra'), Paula Malia ('Valeria', 'Gente que viene y Bah') o Aixa Villagrán ('Vida perfecta'). Un lujazo.

La salud mental

Como cualquier comedia romántica que se precie, la cinta sigue el esquema básico de 'chica conoce a chico; uno de ellos enamora; y el destino se empeña en separarlos'. Lo que marca la diferencia en 'Loco por ella' es que han incluido la salud mental en la ecuación: trastorno bipolar, depresión, síndrome de Tourette... todos ellos aparecen en la cinta. Y sí, se tratan con mucho humor pero también con un absoluto respeto que ayuda a visibilizar uno de los temas más estigmatizados de la sociedad actual y a empatizar con quienes lo sufren.

En esta historia, Adri, un periodista experto en el 'click bait' y que va por la vida con el modo Mr. Wonderful activado, decide internarse voluntariamente en el centro psiquiátrico donde vive Carla después de haber pasado una noche increíble con ella. ¿El problema? Que debe aprender a convivir con los problemas de salud mental, los cuales no se solucionan pese a sus eslóganes buenrrollistas. Ups.

Las frases

La película cuenta con varios enunciados que dejan mella en el espectador. Una de las más repetidas en las redes hasta ahora: "Lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras". ¿Te suena? Probablemente ya la hayas escuchado antes, pues es uno de los puntos fuertes de el 'Joker' de Joaquín Phoenix.

Pero hay más. Como la convicción de Carla de que las mejores historias solo duran una noche (“¿Qué jode siempre las grandes noches? El día siguiente. Si llamas, eres un pesado. Si no llamas, eres un capullo") o el aprendizaje de Adri con el que todos deberíamos quedarnos: "La próxima vez que vea a alguien triste, no voy a pedirle que sonría, ni le voy a prometer que recuperarse está en su mano. Si de verdad quiero ayudarle, lo que voy a hacer es hacerle saber que, aunque no sea capaz de entender lo que le pasa, estaré ahí si me necesita".