¡Nos quedamos en casa! : Estas son las series de Netflix más adictivas que han confirmado que vuelven en 2021

Que Netflix compense todo el tiempo que vamos a pasar delante de la televisión en este 2021 de restricciones es todo un consuelo. Y si además lo hace gracias a que sus series más adictivas vuelven, pues mejor que mejor.

Isabel Serrano | Woman.es

2021 no nos está dando tregua, pero sí una buena cantidad de tardes de manta y sofá. Menos mal que Netflix nos ha prometido que este año no nos vamos a aburrir. A sus nuevos estrenos y el delicioso descubrimiento de sagas nuevas como 'Los Bridgerton', nos llega el anuncio de todo lo bueno que volveremos a disfrutar: se avecinan segundas, terceras y cuartas temporadas de las series más adictivas de Netflix y prometemos verlas todas. Estas son las que llegan:

La cuarta temporada de 'Stranger Things'

Eleven y el resto de la pandilla no pudieron estar con nosotros el verano pasado, pero Netflix promete que este año el coronavirus no impedirá que disfrutemos una vez más de todo la chunguez del demogorgon. En octubre del año pasado aún estaban grabando los nuevos episodios, ¿pero sería muy descabellado celebrar el próximo 4 de julio visitando Hawkins una vez más? De momento no hay fecha confirmada de estreno, pero sí algunas pistas. En redes sociales se especula mucho con que aparezca Chernobyl por ahí, hay ocho incorporaciones nuevas al elenco y los productores han asegurado que ya están trabajando en una quinta temporada. A San Netflix nos encomendamos.

La quinta temporada de 'La casa de papel'

El Profesor nos la jugó bien jugada con el final de la temporada anterior en el que nos dividieron en dos lo que claramente era una temporada completa. Se lo perdonamos porque para el final del atraco al Banco de España han reclutado a Miguel Ángel Silvestre que siempre es una alegría para la vista. Lo que no les perdonamos es que todavía no nos hayan confirmado cuándo se estrena, aunque todo apunta a que será en abril.

La tercera temporada de 'Sex Education'

Estamos deseando que Otis, Maeve, Ola y compañía nos vuelvan a dar clases de sexualidad. Todo quedó abierto en la segunda temporada y enterarnos vía Instagram de que habría una tercera fue un auténtico alivio. Ya está rodada y los protagonistas han dado algunos detalles, como que el hilo de la narración no se recupera inmediatamente después de donde acabó la anterior, habrá un pequeño salto en tiempo. ¿Nos encontraremos entonces con una Gilian Anderson embarazada de ocho meses al comienzo de esta nueva temporada? Quién sabe…

La tercera temporada de 'You'

¿Hay algo más entretenido en el catálogo de Netflix que la historia de nuestro psicópata favorito Joe Goldberg? No, no lo hay. Necesitamos una ración más de la pareja más desquiciada del momento y comprobar cómo van las cosas por el universo del amor friki. Si hacemos caso del 'cliffhanger' con el que terminó la temporada anterior ya tenemos una pista. Alguien del pasado de Joe se va a presentar sin ser invitado y va a romper el delicado equilibrio mental de la pareja de acosadores que más miedo dan de la televisión.