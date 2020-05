El programa de televisión sobre la familia Kardashian-Jenner, ‘Keeping up with the Kardashians’, aterriza en Netflix desde el 1 de junio con las dos primeras temporadas del reality que comenzó en 2007.

Puede parecer exagerado, pero no se puede entender el auge de las influencers sin saber quiénes son las hermanas Kardashian. Detrás de este apellido está el por qué de muchas cosas que hoy nos parece normales como: fotos sugerentes en las redes sociales, compartir el día a día, desde que sales de la cama hasta que vuelves a entrar. Las románticas instantáneas con tu pareja, y los mensajes dolorosos cuando terminas. Por no hablar del boom del contouring, de las curvas exageradas y la ropa extra pegada, detrás de cada selfie hay una Kardashian. Ellas son las artífices del mundo millennial, le pese a quien le pese.

Construir el relato de la fama y fortuna del clan más famoso del mundo no es tarea fácil, pero podría resumirse en un vídeo sexual que consiguió el estrellato. Todo empezó en 2007 cuando la matriarca Kris Jener vio como una oportunidad de negocio la filtración de un vídeo sexual de Kim Kardashian —entonces conocida por ser la asistente de Paris Hilton—. La madre decidió hacer el negocio de su vida con el escándalo, y le salió mejor de lo que imaginó. Así nació ‘ Keeping Up With The Kardashians’ (o Las Kardashian, en castellano), un reality show que cada semana ven dos millones de personas en 160 países y que las ha convertido en la familia más conocida del mundo. Llevan 18 temporadas y un patrimonio neto estimado en 2 mil millones de dólares y este 1 de junio van a aterrizar en Netflix.

La plataforma de series y películas nos remontará así a 2007 cuando se estrenó el reality que no muestra nada más que el día a día de Kim, Kourtney, Khloé, Kylie y ,Kendall (ahora también incluye a sus respectivas parejas y familias) y sus respectivas vidas y gustos excéntricos y millonarios. En las dos primeras temporadas del reality la grana protagonista es Kim Kardashian aunque poco a poco el resto de las hermanas empieza a cobrar interés mediático. En aquel entonces Kylie y Kendall eran todavía unas niñas, no se podía adivinar que iban a convertirse en empresarias multimillonarias y reconocidas modelos.

El reality sigue rodándose para su próxima temporada, la 19, y debido a la crisis por Coronavirus son las mismas protagonistas las que están grabando el material que verá la luz en los próximos meses. Si te perdiste el comienzo del reality o quieren entender el éxito que hay detrás del clan este es tu momento. Netflix se ha hecho con los derechos de las primeras dos las temporadas (por el momento).

Las hermanas más famosas de la televisión ya han conquistado la plataforma de streaming más grande del mundo.