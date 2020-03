Kim Kardashian ha compartido una foto suya de hace más de 20 años para demostrar que ella en los años 90 ya molaba mucho

Kim se pone nostálgica.

Clara Hernández

La cuarentena nos ha puesto a muchas, además de a hacer limpiezas exhaustivas para las que nunca encontrábamos el momento, a ordenar álbumes de fotos, la eterna tarea pendiente. Por lo que se ve, Kim Kardashian, que participa del #Yomequedoencasa como ha estado mostrando en su Instagram, también se ha puesto a rebuscar entre sus fotografías antiguas y ha regalado a sus fans una imagen de su pasado que ya cuenta con más de dos millones de likes.

Se trata de un retrato de la 'trend setter' y empresaria en la que se ve que ya por entonces, hace más de veinte años, esta sabía cómo enamorar a la cámara. Con, simplemente, una camiseta básica, un choker al cuello y mucha naturalidad (la sofisticación ha crecido con los años), la más famosa del clan Kardashian demuestra que ya antes de que cambiáramos de milenio ella molaba mucho.

No es la primera vez que Kim desempolva fotos antiguas, para alegría de sus seguidores. Hace cuatro meses, publicaba una foto de la orla del colegio femenino Marymount High School de Los Ángeles donde estudió, y nos desafiaba a reconocer tanto a ella como a su hermana Kourtney en unas fotos (y no era fácil). Y en febrero, demostraba con una foto de cuando estudiaba noveno curso que, lo primero, ha cambiado bastante físicamente pero que ya entonces marcaba tendencia y tenía el corte de pelo que queremos llevar.

Además de dejarse llevar por la nostalgia, Kim nos recuerda en su perfil de Instagram que este mismo jueves estará disponible una nueva temporada del reality familiar, 'Keeping Up with The Kardashians'. ¡Impagable el story con el que Kris Jenner lo promociona (y que también ha subido Kim) donde la madre de las Kardashian se refiere a la historia de sus hijas como un cuento de hadas! Si te das prisa, aún estás a tiempo de verlo.