Kris Jenner ya llevaba (antes que nadie) las sandalias con plataforma que vuelven a ser supertendencia este verano en Zara, Mango y & Other Stories

Las más cómodas de todas (y nuestras favoritas).

Mientras el primer domingo de mayo celebrábamos en España el Día de la Madre, el primero en confinamiento, en otros países del globo terráqueo como Estados Unidos, Colombia, Alemania o Italia no fue hasta ayer (el segundo del mes) cuando el resto de las madres del mundo han disfrutado de bonitas palabras y amor por parte de sus hijos. Y como declaración propia en la era de las redes, también se han colado de la mano de las 'celebrities' imágenes del pasado descubriéndonos cómo eran antes sus progenitoras siendo Kylie Jenner una de ellas. Como no podía ser de otra manera, la pequeña del clan K ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía en blanco y negro de una joven Kris Jenner. Bajo un breve y claro texto, la encargada de encabezar la que es la familia más influyente del momento aparece con un vestido camisero y unas sandalias de tiras demostrando que ya desde hace muchos años atrás era toda una 'influencer' nata.

Aunque a decir verdad, nos quedamos exclusivamente con su calzado, el mismo en el que están unidas dos de las grandes tendencias que llevan imperando en las últimas temporadas: por un lado las tiras y, por otro, las plataformas.

Y es que con esta imagen bien claro nos queda que por mucho que creíamos que la mismísima Rachel Green había sido una pionera en lucir las sandalias con un discreto tacón y repletas de cintas en la década de los 90, estábamos equivocadas.

- Las sandalias de tiras también se llevan en invierno y con calcetines

- La plataforma vuelve y así lo corrobora el nuevo calzado de Uterqüe

Kris Jenner y su última e inédita imagen es la prueba de que fue ella de las primeras en llevarlas y también la encargada de defender los centímetros de más en la parte delantera del calzado como un plus de comodidad absoluta. Además, su modelo te deberá sonar bastante, ¿verdad? Se trata precisamente de un diseño que podemos encontrar muy similar en el catálogo de Zara, de hecho es ese uno de sus grandes 'best sellers' que cada verano vuelve, y otras firmas como Mango o & Other Stories no han dudado en incluir el modelo de Kris Jenner en sus propuestas veraniegas sabiendo que será todo un éxito de ventas.