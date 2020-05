No esperes a que te lo organicen ellos. Diles lo que quieres en 10 pasos.

Carlos A. Mendía | Woman.es

- Los planes supremos para que ella desconecte de la rutina casera en el Día de la Madre

- Zara, Bimba y Lola y Massimo Dutti han puesto de rebajas lo mejor de sus stocks para que aciertes con el regalo de tu madre solo si os conocéis muy bien

- Estas joyas son el mejor regalo para celebrar el Día de la Madre (confinada)

- Un regalo para cada tipo de madre 'foodie' (que puedes pedir online) con el que triunfar en el Día de la Madre confinado

- 10 regalos para el Día de la Madre que puedes pedir en Amazon y tienen envío exprés de un día

Este domingo, Día de la Madre, es para ti. Solo para ti. Seis semanas pegada a los niños y a tu pareja merecen un bonito regalo. Uno que te guste de verdad, de modo que no dejemos espacio a la improvisación ni a la confianza en que esta vez la familia acierte con lo que esperas de ellos. Diles lo que quieres. Clarito. Bien organizado, con un programa de festejos que cumplan al pie de la letra.

Algunas sugerencias.

Paso 1: Playlist con tus canciones preferidas y otras que contengan mensajes adecuados para el Día de la Madre. Por ejemplo, Mi persona favorita, de Alejandro Sanz; No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos; Mi madre, mi reina, de Camela, o I want to break free (por aclarar: quiero ser libre), de Queen.

Paso 2: Una vez elegida la banda sonora para la jornada, les detallas el contenido del desayuno que deseas recibir en la cama junto con una avalancha de amor familiar. Son muy bienvenidas exageraciones y mentiras piadosas, de este tono: “Eres el sol de nuestras vidas”; “Eres la mejor madre del mundo”; “Has adelgazado en estas semanas e, incluso, estás más guapa. Debe de ser el pelo”. Después, recibes los regalos, esos que ya has comprado online y que papá se ha encargado solo de envolver. A los niños sí se les permite creatividad e iniciativa para agasajar a mami.

Paso 3: Llega uno de los momentos más esperados del programa: cariño, te bajas con los niños a la calle. Una hora de catarsis espiritual. Silencio y soledad para sentir que el universo te quiere. Al menos durante ese tiempo, el amor es recíproco. ¿Qué tal si quedas con tus mami-amigas para tomar un aperitivo digital?

Paso 4: Fiesta culinaria. Toca cocina con los niños. Platos sencillos pero de tu gusto. Imprescindible postre y que tu pareja asuma su condición de pinche.

Paso 5: El sofá se convierte en el rincón de los mimos. Tú en el centro y ellos arropándote mientras te haces con el mando de la televisión y pones lo que te da la gana. ¿Una película? Perfecto. Pero con advertencia: ni la última de Rambo ni se vuelve a ver Frozen. Tampoco se permiten comentarios sobre tu elección del tipo “menuda moñada” o “pero cómo te puede gustar esto”.

Paso 6: Chicos, ahí os dejo. Ya se puede salir a pasear o hacer ejercicio. Otra hora para ti sola. Sí, despertaste y la ciudad seguía ahí. El universo aún te quiere.

Paso 7: Regreso con la mesa puesta y la cena lista. Más afectos entre bocado y bocado: “se te ve radiante”; “¿te apetece algo más?”; “de verdad que tienes muy bien el pelo”.

Paso 8: Spa relajante. La bañera debe estar lista al final del día para recibir ese cuerpo cansado que necesita tanto cuidado. ¿Un masaje de pies? Por qué no. ¿Hombros cargados? Ellos lo solucionan. Si por su edad los niños no pueden colaborar con el momento mindfulness, al menos que aporten su silencio. Este fin justifica cualquier medio (no violento).

Paso 9: Cualquier momento del día será bueno para hacer una vídeo-llamada con tu madre y decirle que te gustaría haberle preparado el maravilloso Día de la Madre que tú estás disfrutando. Tendrá que bastarle con que le digas lo mucho que la quieres.

Paso 10: Te besan, te abrazan, te dan las buenas noches y te prometen que se esforzarán para que todos los días se parezcan a este. Y tú te duermes soñando que es verdad.

¡Feliz Día de la Madre!