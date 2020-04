La empresaria lo tiene claro.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Kylie Jenner no le tiene miedo a las familias numerosas. Con cuatro hermanas (Kendall, Khloé, Kourtney y Kim) y un hermano (Rob), está más que asegurado que la mil millonaria más joven del planeta sabe muy bien cómo moverse en estos ambientes familiares. Vaya, que no le agobia tener que organizar unas vacaciones familiares o la cena de Navidad. Que claro, si a nosotros nos parece una pesadilla y somos 'cuatro gatos' en nuestras familias, imaginaos cuando solo de hermanos sois seis.

Pero está claro que eso es una de las cosas por las que el reality familiar 'Keeping Up With The Kardashian' funcionó. Porque cuando no nos cuentan los dramas de uno, nos cuentan los dramas del otro. Aunque bien es cierto que últimamente han tenido ciertas desavenencias familiares y eso ha provocado que Kourtney Kardashian decida retirarse un tiempo del programa familiar.

Pero bueno, vayamos a la noticia que nos ocupa hoy y que ha hecho que nos quedemos un poquito de piedra. Y eso que entendemos perfectamente que Kylie Jenner opine de esta manera. Durante la aparición de la socialité en el programa online que realiza una de sus mejores amigas, Stassie Karanikolau, la que fuese novia de Travis Scott ha confesado que por supuesto va a darle un par de hermanitos más a Stormi. Puntualizamos, no solo un par.

"No quiero tener otro bebé ahora mismo, ¡quiero siete! Lo único que ahora mismo no es el momento. El embarazo es duro y es una cosa muy seria. Así que, de momento, no estoy preparada todavía", ha admitido. Pero vamos, que lo queda claro es que Kylie piensa seguir los pasos de su madre, Kris Jenner, quien tuvo seis hijos.