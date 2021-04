Es tradición que los nominados a los Premios Oscar reciban una bolsa de regalos, pero no una cualquiera, porque está repleta de regalos lujosos: experiencias beauty, viajes, los mejores licores y hasta una lipoescultura en una de las clínicas de cirugía estética más prestigiosa de Los Angeles.

Empieza la cuenta atrás para los Premios Oscar 2021, que este año se entregan domingo 25 de abril -en España, en la madrugada del domingo al lunes- en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La 93 edición de los galardones más importantes del cine será atípica como consecuencia de la pandemia. Mitad presencial y mitad online, será una gala histórica por su carácter inclusivo, porque estamos ansiosas por conocer si Emerald Fennell se lleva el premio, ya que se trataría de la segunda mujer en recibir el Oscar a Mejor Dirección, y porque Chloé Zhao está a un paso de hacer historia. Pero a pesar de ello los nominados no se quedarán sin la tradicional bolsa de regalos que reciben todos los años. ¿Que no lo sabías? Es tradición que los nominados a los Premios Oscar reciban una bolsa de regalos, pero no una cualquiera, porque está repleta de regalos lujosos valorados en 300.000 dólares (casi 250.000 euros al cambio).

La agencia de marketing Distinctive Assets se ha encargado de preparar cada bolsita teniendo en cuenta a los patrocinadores de la gala de los Premios Oscar 2021, algunos materiales y otros basados en experiencias.

Los amantes del buen comer y del beber están de suerte porque podrán disfrutar de una botella de whisky bourbon añejo de Weed Cellars, una botella de Trust Me Vodka de de edición limitada pintada por la artista Evgeniya Golik, una de tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino, un lote de miel de manuka Comvita de Nueva Zelanda, una botella de agua hidrogenada HFactor, un pack de anacardos tostados de Karma Nuts, tes orgánicos de Cup of Té y 10 paquetes de galletas Bahlsen.

Aunque ahora mismo no se puede viajar a muchas zonas, la bolsa de regalos de los nominados incluye estancias en hoteles, viajes y otro tipo de experiencias, como una estancia de 4 noches para dos en el Golden Spa con acceso a tratamientos personalizados, 3 noches en Suecia, en el faro de Pater Noster, una suscripción anual en la comunidad de bienestar D.O.S.E by Daybreaker, una sesión de orientación sobre fitness y estilo de vida de Andrea Marcellus y un bono de 10 sesiones con Alexis Seletzky, el entrenador de los famosos.

¿Y te parece mucho? Pues todavía hay muchos regalos más: una lipoescultura en Art Lip, una clínica de gran fama en Los Angeles, tratamientos faciales en Oxygenetix y maquillaje de la firma para todo un año, sesiones de vitaminas para la piel a domicilio, un par de zapatillas de la firma portuguesa Loci y un bono en gestión de proyectos con Maison Construction, entre otros regalos.

¿Cómo ver los Premios Oscar en directo en España?

Podrás disfrutar de la gran noche del cine desde el sofá de casa a través de la televisión. Concretamente, en España la ceremonia de los Premios Oscar se retransmitirá en directo y en exclusiva a través de Movistar+ en la madrugada del 25 al 26 de abril.

¿Otras opciones? En tiempo real a través de las redes sociales (Twitter, Facebook o YouTube) de la Academia o en las páginas oficiales de los Oscar: oscars.com y oscars.org. Además, nosotras, desde la redacción de Woman, te estaremos contando todos los detalles de los looks, los peinados. las anécdotas…