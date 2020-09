Paula Echevarría se prepara para cuidarse durante su embarazo con el Método 5p. ¡Te lo explicamos!

A estas alturas ya deberíamos saber que todo lo que viste, hace y dice Paula Echevarría es noticia. La vida de la actriz no deja indiferente a nadie y desde que anunciara que está esperando a su segundo hijo, el primero con el exfutbolista Miguel Torres, no hemos dejado de evaluar los looks con los que conisguió ocultar super bien su estado.

No era casualidad que la de Asturias fuese tan fan de los minivestidos amplios y los looks total black. "Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia. En unos meses seremos uno más!", ha escrito en sus redes sociales, Paula, de 43 años, acompañando a una fotografía en la que marca tripita junto a su hija mayor, Daniella -fruto de su matrimonio con David Bustamante-, y su pareja Miguel Torres, con el que mantiene una relación desde hace tres años.

Lo cierto es que la actriz está perfecta, es una mujer sana con buenos hábitos, de hecho hace algún tiempo que abandonó el cigarro, hace ejercicio, etc. vamos que está guapísima y radiante, y los 43 le han venido de maravilla. Sin embargo, muchos médico ginecólogos consideran que en algunas ocasiones los embarazos cuando superas los 40 pueden ser un tanto riesgo.

Así que la protagonista de 'Velvet' ha decidio mantener su rutina de ejercicios, pero añadir algunos específicos para el embarazo. Gracias a su perfil de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, hemos podido conocer a las dos herramientas que se volverán imprecindibles en esta etapa de su vida, estamos hablando del Wood roller y el winner flow.

Si no te suene para nada familiar, no te preocupes hoy te explicamos de qué se trata y por qué es tan beneficioso.

El Winner Flow, no es más que un tronco de madera que sirve para practicar el Método de Reeducación PelviPerineal Propioceptiva. Con esta práctica activas el suelo pélvico y la faja abdominal, haciendo que ganes poco a poco equilibrio y tonificación. Se practica de pie sobre el tronco de madera, mientras tratas de mantener la estabilidad realizando diferentes ejercicios de respiraciones.

Quienes practican este método suelen ponerse encima del tronco y realizar abdominales hipopresivos y respiraciones guiadas precisamente con el segundo accesorio que menciona Paula en su Instagram, el Winner Flow. Se trata de un dispositivo que potencia la acción de la musculatura espiratoria. Se coloca en la boca para soplar, este accesorio funciona como una válvula reguladora de la salida de aire para asegurar un flujo espiratorio homogéneo y forzado.

Se utiliza durante el embarazo para tonificar los músculos abdominales que se encuentran distendidos y en el parto, para guiar la respiración en las contracciones y bajar al bebé por el canal de parto, reduciendo la necesidad de utilizar fórceps o ventosa y de realizar una episiotomía.

Puedes comprar tanto el Wood Roller como el Winner Flow para practicar los ejercicios en casa, aunque lo mejor es que te dejes guiar primero por un profesional. En este caso Paula está acompañando su rutina de la mano de la cuenta de Instagram @yosoymamafit, quienes son expertas en este método y no solo ofrecen los accesorios sino también te ayudan a seguir una rutina correcta y beneficiosa.