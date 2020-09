Paula Echevarría le acaba de callar las bocas a todas las que un día dijeron que vestir en entretiempo es como ir disfrazada

Sabe muy bien de lo que habla.

Quien dijo que vestir en entretiempo es como ir disfrazada ni tiene ni idea del partido que se le pueden sacar a las prendas en esta época del año. Y no es que lo digamos solo las redactoras de Woman.es, es que Paula Echevarría nos lo ha demostrado con el último look con el que la hemos pillado de compras. Entre elegante y casual, la actriz e influencer nos ha dado una idea para vestir en esos días en los que no sabemos cómo vestirnos.

Cuando por las mañanas hace frío y a mediodía hace calor vestirse es todo un reto. Consecuencias del otoño, claro. Pero a estas alturas a nadie nos debería pillarnos por sorpresa. En la mayoría del país ni la primavera ni el otoño son estaciones muy marcadas y se resume a unos días en los que es complicado decidirse por el modelito. A estas alturas de septiembre, ese momento ha llegado y, después de ver lo bien que sienta el último look de Paula Echevarría tenemos claro que los conjuntos de falda y blazer son una gran opción.

Y, ojo, que aunque a priori suene muy formal, ya se ha encargado del prescriptora de moda de restarle seriedad. Paula Echevarría ha lucido un conjunto de falda tableada y americana a juego, de cuadros en tonos marrones, que ha combinado con una camiseta de Space Flamingo, su marca, que por cierto, acaba de lanzar una nueva colección que está disponible en su web. Remató el look con unas zapatillas blancas y un bolso de Chanel.

