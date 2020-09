¿Quieres presumir de cintura delgada como Eva González? Presta atención a esta rutina

Es hora de que sigas estos consejos que te ayudarán a eliminar de una vez por todas la grasa abdominal.

Woman.es

Desde que vimos a Eva González enfundada en ese maravilloso conjunto rojo en donde dejaba al aire su tonificado abdomen y cintura de avispa no hemos dejado de pensar en cuál será su secreto.

No hace falta ser un experto en fitness para saber que si quieres lucir un abdomen plano lo primero que debes hacer es controlar lo que comes. Con esto no estamos diciendo que pases hambre ni mucho menos, sino que estés consciente de qué alimentos ingieres, porque no es lo mismo comer lechuga, pollo a la plancha y arroz integral que patatas fritas, o nachos o pizza congelada. En el mundo del fitness es de sobra conocido el refrán que dice: los abdominales se hacen en la cocina. Así que una vez teniendo este principio en claro y sabiendo que no importa cuánto te esfuerces en el gym, si no comes sano, y mantienes una dieta baja en harinas procesadas, azúcares y aceites, el resultado no será el que buscas.

Ahora bien, si ya mantienes una dieta sana, entonces esto te va a interesar. Para conseguir la famosa cintura de avispa como la de Eva González y poder lucir un vientre plano, que ojo no es solo una decisión que nos hará parecer más delgadas, es que un perímetro de cintura adecuado es un vector de salud, hemos recuperado algunos trucos que nos permitan eliminar la grasa que nos sobra en el área abdominal.

Primero: refuerza tu entrenamiento de fuerza. Con la edad acumulamos más grasa en la tripa, esto es así y es debido a las alteraciones hormonales que sufrimos, así que por eso es importante ganar masa muscular porque hará que tu metabolismo sea más eficiente y estarás sustituyendo grasa mala por músculo bueno.

Además, los músculos son capaces de quemar más calorías que ningún otro tejido del cuerpo y no te preocupes que no tienes que levantar de la noche a la mañana 65 kilos, tu propio peso es suficiente.

Planchas + rodillas

Colócate en una plancha y dirige la rodilla derecha hacia adelante y afuera. Hazlo durante 1 minuto. Ahora repite con la rodilla izquierda y continúa intercalando. Descansa durante 30 segundos y repite tres veces.

Plancha lateral con levantamiento de pierna

Colócate sobre tu lado derecho y apoya tu codo, creando una línea perpendicular con tu brazo para tener más balance. Levanta tu cintura del suelo y eleva tu pierna. Baja y sube durante 1 minuto, descansa 30 segundos y repite 3 veces. Para elevar la dificultad del ejercicio, puedes probar levantarte completamente sobre tu brazo como si hicieras una plancha lateral completa.

Elevación de piernas

Con todo el torso sobre el suelo y el abdomen contraído levanta las piernas estiradas hasta hacer un ángulo de 90 grados.

Abdominales hipopresivos

Tumbada bocarriba, con las piernas dobladas en las rodillas y las manos a lo largo del tronco. Este ejercicio debe hacerse con el estómago vacío. La esencia del ejercicio: hacemos una respiración profunda, exhalamos el aire por la boca, vaciando al máximo los pulmones y pegando la pared frontal del abdomen a la columna vertebral. Permanecemos durante 15 segundos, nos relajamos. Repeticiones: 3-5 veces. Duración: a partir de 2 minutos.

Inclinaciones hacia delante

De pie, con los pies separados a la altura de los hombros, debes sentir cómo se estiran los músculos lumbares. Hacemos una profunda inclinación hacia delante, tocando el suelo con las manos y manteniendo esta posición. Posteriormente, suavemente, nos inclinamos hacia atrás, sosteniendo la zona lumbar con las manos. Repite este ejercicio de 15 a 20 veces, hasta llegar a los 2 minutos.