Este tipo de entrenamiento consiste en realizar un número determinado de repeticiones o tantas como se pueda dentro de un minuto. El tiempo que resta hasta llegar al minuto se utiliza como descanso antes de empezar el siguiente minuto de nuevo.

Cuando se trata de bajar de peso lo intentamos todo. Dietas, entrenamientos de dos horas, yoga, rutinas de 30 minutos, ayunos... la lista es larga y es que a cada cuerpo es distinto así que nos animamos a probar de todo hasta dar con el ejercicio o dieta que más nos funcione. Y en estos meses de cuarentena nos dio tiempo de probar de todo, y por eso decimos que esta rutina de ejercicio sacada del crossfit es posiblemente la más eficiente para bajar de peso. Se llama Emom o 'Every minute on the minute' y consiste básicamente en realizar 'X' cantidad de repeticiones de un mismo ejercicio en menos de un minuto.

Este entrenamiento te puede servir tanto para rutinas de cardio como de fuerza. Y para hacerlo primero en el que debes marcar la cantidad de repeticiones que quieres hacer de cada ejercicio y luego intentar hacerlas en menos de un minuto. El tiempo que te sobre puedes descansar hasta que se complete el minuto y pases a realizar la siguiente ronda de ejercicios. Por ejemplo, si quieres hacer 120 saltos a la comba y tardas 45 segundos en terminarlas, tendrás de 15 segundos para descansar antes de continuar con el siguiente ejercicio.

El Emom pertenece a los entrenamientos llamados de 'alta intensidad', esta rutina lo que busca es que aceleres al máximo tu corazón en cortos periodos de tiempo. En un Emom no hay tiempo de descanso entre un ejercicio, únicamente descansarás si acabas las repeticiones antes de los sesenta segundos.

Al igual que con el HIIT la idea es que hagas cada ejercicio con la máxima intensidad que puedas, pero eso sí cuidando mucho la postura y el correcto desarrollo de estos. Entre los principales beneficios que aporta la técnica EMOM podemos decir que te ayuda a seguir tu progreso fácilmente, solo debes de anotar cuánto tiempo te tardas en realizar un ejercicio más el tiempo que te sobró para descansar. Con estos datos semana a semana podrás comparar si has mejorado tu técnica o si estas fallando en algo. 2. También te permite mejorar la técnica, como eres tú quien fija la repeticiones puedes enfocarte en hacer menos repeticiones pero mucho más cuidadas.

El tiempo de duración de un Emom en crossfit suele ser 4 de 5 minutos cada uno. De esta manera realizar 20 minutos de ejercicio y puedes ejercitar todo el cuerpo. Recuerda que no hay tiempo estipulado de descanso, solo tienes permitido tomar un respiro si terminas el ejercicio antes del minuto.

Si no tienes idea de cómo empezar te damos algunos ejemplos:

Minuto 1: 20 flexiones

Minuto 2: 25 sentadillas

Minuto 3: 15 abdominales con peso

Minuto 4: 20 burpees

Minuto 5: 85 saltos a la comba

Completa cuatro rondas en total.