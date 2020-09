La presentadora de E! ha sorprendido al público con su figura, notablemente más delgada, y asegura que para conseguirlo ha añadido el ayuno intermitente y las rutinas hiit en su día a día.

Woman.es

El segundo semestre del año ha sido determinante para quienes quieren bajar de peso. No solo por una cuestión de seguir un estándar de belleza sino por salud. Estrellas de la talla de Adele, Rebel Wilson y más recientemente Kelly Osbourne nos han demostrado que cuando se quiere y se tiene determinación todo se puede alcanzar. Lo cierto es que el camino por alcanzar una figura saludable y tonificada es una carrera con obstáculos pero que si siguen los pasos adecuados se puede lograr.

- No imaginas quién es esta cantante y su gran cambio físico, y no, no es Adele

- Adele publica una foto de cuerpo entero y sorprende a sus millones de seguidores con su cambio físico

Si ya hemos hablado de cómo Adele y Rebel consiguieron quitarse más de 30 kilos de más, ahora le ha tocado el turno a Kelly Osborne. La presentadora ha contado cómo fue este viaje que emprendió en búsqueda de una figura nueva.

Según algunos medios estadounidenses, la pérdida de peso de Osbourne no habría sido casual, sino que parte de un propósito de año nuevo que de hecho anunció a sus seguidores el 31 de diciembre de 2019. "El 2020 será mi año. Es momento de ponerme a mí misma en primer lugar", escribió.

El cambio comenzó durante las dos primeras semanas de cuarentena, en la que Kelly Osbourne consiguió adelgazado tres kilos. La estrella de E! contó a sus seguidores que desde que empezó a bajar de peso empezó a sentir que tenía más energía lo que la motivó a seguir adelante "en lugar de sentarme aquí con miedo".

Lo cierto es que Kelly es vegana desde 2012, gracias a su dieta descubrió que los vegetales podían ser ricos y "divertidos" pero entonces cayó en un error, en creer que por comer vegetales y granos iba a estar más saludable, y aunque a primera vista podría pensarse que es así, entra en juego otra importante pieza: la moderación. "Cuando te sientas frente a un plato de patatas fritas no hay moderación. Así que tienes que darte cuenta de que, si vas a comer esto, vas a hacer 15 minutos adicionales de ejercicio... Simplemente, hay que equilibrarlo todo".

Así que una vez entendió que lo importante no solo es comer sano y saludable sino en porciones justas. Hizo otro cambio, el primero que le ayudó a conseguir el peso adecuado: introdujo a su vida el ayuno intermitente, que en su caso se extiende entre 14 y 16 horas cada día. Esto quiere decir que Kelly ayuna cada día durante 16 horas y come durante 8 horas. Esto acaba suponiendo una reducción de unas 300-500 kcal diarias porque se suele comer menos. Y funciona así, por ejemplo, si haces la primera comida a las 12, tienes hasta las 8 de la tarde para comer.

El segundo hábito que añadió a su vida fue: embarcarse al mundo del HIIT. Su entrenadora personal, Lacy Stone, que asegura que la presentadora sigue una rutina de ejercicios de alta intensidad (HIIT) que la obligan a hacer todo tipo de movimientos.

El cambio de Kelly además es mental. Hace dos años y medio que Osbourne no consume drogas ni alcohol y eso la ha llevado a elegir una vida mucho más saludable. "Estoy en un buen lugar. Estar sobria ha cambiado mi vida. Mi vida es mejor y no tenido dramas. He aceptado el hecho de que no soy perfecta, que nunca lo seré y que tampoco quiero serlo", dijo en el programa británico 'Lorreine'.