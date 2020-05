Tania Llasera ha perdido 10 kilos gracias al ayuno intermitente

Nos lo cuenta ella misma.

Está claro que durante la cuarentena por el COVID-19, muchas han sido las personas que se han lanzado a abrazar una vida más sana y equilibrada. Este ha sido el caso de Tania Llasera quien no ha dudado en compartir con todas nosotras cómo ha conseguido perder, nada más y nada menos que 10 kilos. Lo ha hecho a través de un post en Instagram que ha sido de lo más polémico (para bien y para mal) y que nosotros transcribimos a continuación.

"Entré en la cuarentena que se convirtió en confinamiento con kilos de más, venían del verano pasado y con un extra navideño. Siempre me veo bien, pero estaba algo incomoda ya y no me cabía casi nada de mi armario. Llevaba años informándome y coqueteando con el ‘ayuno intermitente’ y con el encierro por COVID19 la primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el #ayunointermitente(informaros primero)".

"Pensé: ya que me encierro en casa y cocino yo, controlo mejor lo que ingiero y cuando lo ingiero. También ayudó que no hay cenas y fiestas, lo cual ayuda a evitar tentaciones. Así que me puse a ello. Básicamente, en mi caso, no me suele gustar desayunar(al menos antes de dejar de fumar), así que aprovecho las horas de sueño y las sumo a mi no desayuno(solo un café o dos) y bebo mucha agua. Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14h-20h más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños"

"Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía. Muchas veces ya como casi sin hambre. Es impresionante como el cuerpo tira de las reservas disponibles. Ahora, después 70 días de ayuno intermitente, puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel. Yo he perdido 10 kilos...no me gusta medirme pero tenía curiosidad. Os recomiendo que os informéis, y si os va bien lo intentéis".

"No soy médico, ni especialista pero el #ayunointermitente, escuchar #mantras por la noche antes de dormir y hacer #ejercicio me han ayudado TANTO en este #confinamiento...que no tengo palabras. Sed responsables de vuestra Salud y tened cuidado por favor. Me da cosa recomendar ‘no comer’...yo si que como y mucho. Solo que ya no a todas horas. La Salud debe ser siempre lo primero, mental y física; por ese orden. Os quiero, suerte y Salud herman@s".

Una decisión, la de ayunar, que también tomó Ellie Goulding. La cantante ofreció recientemente una entrevista al periódico 'The Mirror' contando su caso.

"Lo hago de manera muy segura ya que siempre estoy supervisada por un médico. El día de antes y el día de después tienes que realizar una comida que te aporte todos los nutrientes de los que te has estado privando. Además, en el día (u horas) del ayuno, bebes electrolitos y muchísima agua (más té y café). Ayunar es sano y muy beneficioso para tu organismo a menos que seas diabético o tengas un problema grave de salud", asegura.

"He llegado a estar más de 40 horas ayunando, comencé con 12. Ayunar de vez en cuando es una buena manera de darle un respiro a tu sistema digestivo. Te ayuda a controlar el azúcar en la sangre y lucha contra la inflamación - la madre de todos los problemas de salud", confesaba.