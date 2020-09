La actriz australiana se comprometió a cambiar su vida con el fin de poder explorar nuevos roles en su profesión.

Woman.es

La actriz y comediante australiana Rebel Wilson decidió este año cambiar su estilo de vida y optar por hábitos saludables, así lo reveló en enero en sus redes sociales. Wilson aseguró que con su transformación también pretendía transformar su carrera.

- Adele publica una foto de cuerpo entero y sorprende a sus millones de seguidores con su cambio físico

- La dieta con la que Adele ha adelgazado 45 kilos podría no ser la más saludable, si lo que buscas es no volver a ganar el peso perdido

"Es muy difícil para la gente imaginarme como una actriz seria. Siento que físicamente tengo que mostrar que soy diferente. Me estoy transformando de alguna manera para ayudar a transformar mi carrera. Todavía me encanta la comedia y obviamente seguiré trabajando en ella, pero también me formé como actriz dramática, y esto mucha gente lo olvida", dijo la intérprete.

Hasta el momento, la actriz australiana, conocida por 'Dando la nota', ha bajado 18 kilos de los 26 que planea bajar. Y es que ella siente que debido a su peso y a su talla extra grande, siempre ha sentido que hay pocos papeles disponibles para ella. "La mía es la talla promedio de las mujeres estadounidenses y australianas. Aunque menos del 1% de los papeles protagonistas acaban siendo para actrices de tallas grandes,", dijo en febrero a la revista Stellar.

Fue a principios de este años cuando Wilson decidió una comenzar una nueva vida en la que la buena alimentación y los ejercicios se convirtieron en parte esencial de su día a día. "Cumplí 40 años y pensé 'esto es todo'. Este será el año en que me concentraré en los beneficios de la salud. No es que quiera perder peso y alcanzar un cierto número. Es más que eso, es lidiar mentalmente con la razón por la que comía en exceso y tenía un trabajo en que me pagaban mucho dinero por 'ser grande'", confesó a The Sun en junio.

En su cuenta de Instagram Wilson ha compartido cómo ha sido su proceso. En las instantáneas ha dejado evidencia de cómo ha cambiado sus hábitos. Gracias a este nuevo estilo de vida ha descubierto que le encanta el senderismo y el boxeo. Sin embargo, ninguna de las fotografía que había subido hasta el momento había dejado al público con la boca abierta.

En esta nueva imagen en la que dejó ver su nueva figura con un ceñido vestido azul los comentarios no se hicieron esperar. "Gracias por todo el amor que he recibido en mi viaje por 'el año de la salud'. Anoche, cuando estaba buscando los dulces después de la cena, pensé 'mejor no' y tomé una botella de agua, en su lugar, para eliminar los ocho kilos que me faltan para lograr mi meta. Ojalá pueda hacerlo antes de fin de año", escribió en su cuenta personal.

Según el Daily Mail, Rebel Wilson ha perdido 18 kilos en total y lo habría conseguido, gracias a una dieta llamada Mayr Method, que consiste en ingerir alimentos con alto contenido alcalino, que deben ser masticados o bebidos de forma lenta. "Ahora tiene más energía y siente más confianza en sí misma, lo que se puede ver en sus fotos mas sexys de Instagram", contó a una fuente a 'People'.