No imaginas quién es esta cantante y su gran cambio físico, y no, no es Adele

Solo su inconfundible pelo morado le delata.

Siempre resulta muy llamativo ver a un famoso, él o ella, al que llevabas un tiempo sin ver y de repente aparece con un aspecto totalmente cambiado. Ya es muy chocante en el caso de los cortes de pelo, como por ejemplo cuando Dua Lipa decidió teñírselo de naranja, y más todavía cuando se trata de una cuestión física.

Sin ir más lejos, medio planeta ha alucinado recientemente con Adele, la famosa cantante británica, y su figura mucho más delgada que de costumbre, y justo el mismo camino lo ha seguido una compañera suya de profesión a la que tan solo podrás identificar por su inconfundible pelo morado. ¿Sabes quién puede ser?

Efectivamente, se trata de ¡Kelly Osbourne!

No han sido setenta -los que ha adelgazado Adele- los kilos que ha perdido la hija de Ozzy y Sharon Osbourne, un clan familiar con un tirón mediático brutal en el mundo anglosajón, pero los cuarenta que ha adelgazado en total Kelly Osbourne son una cifra muy reseñable, que a buen seguro habrán conllevado un gran esfuerzo por su parte para conseguirlo.

Ha sido la propia artista la que ha confirmado la cifra en su perfil de Instagram al responder un comentario en uno de los muchos selfies que ha publicado últimamente en el que confirmaba haber perdido dicha cifra desde la última que había visto a la persona que firmaba el comentario de sorpresa por ver su nuevo aspecto físico, que es apreciable por cualquier persona que viaje en el tiempo a través de su perfil en la red social en busca de fotografías suyas más antiguas.

Eso sí, las similitudes entre su caso y el de Adele no son tantas en cuanto al proceso, porque en el caso de la norteamericana ha sido largo, tendido y constante, no tan repentino como en el de la artista londinense. Sí es cierto que en los últimos meses se ha producido un acelerón en el cambio físico de Osbourne, pero ya llevaba tiempo alertando de que había introducido cambios importantes en sus hábitos de vida.

Poco después de recuperarse de su adicción al Vicodin, un opioide del que se rehabilitó ya hace muchos años, la cantante de treinta y cinco años decidió hacerse vegana y, lo que es más importante, afrontar cambios en su alimentación y estilo de vida progresivos. Esto, unido a nuevos cambios que introdujo cuando participó en el reality 'Dancing with the stars', cuyo entrenamiento aprovechó para dejar de hacer una vida tan sedentaria, le ayudaron a perder ya bastantes kilos antes de impresionante arreón final que ha cambiado notablemente su aspecto, hasta el punto de que con la mascarilla, si no fuera por el pelo, no habría forma de tener alguna pista de que puede ser ella.