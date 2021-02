¿Por qué todo el mundo llevaba vendajes durante la actuación de The Weeknd en la Super Bowl?

Cuenta una larga historia.

Cecilia Franco | Woman.es

Estábamos deseando que los focos iluminaran la ya famosa Super Bowl y, aunque se trata de un acontecimiento que nunca nos defrauda, este año 2021 la actuación de The Weeknd no fue como la de otros años, pero…¿por qué todo el mundo llevaba vendajes durante la actuación de The Weeknd? Eso mismo nos preguntamos nosotras y no podíamos quedarnos con la duda.

-Amantes de la Super Bowl, este perfume de Carolina Herrera será vuestra nueva fragancia favorita.

-Rosalía ha versionado la canción más escuchada del 2020 junto a The Weeknd y no vas a poder dejar de tararearla.

La NFL acogió las actuaciones de Miley Cyrus y The Weeknd, y entre actuación y actuación nos preguntamos, ¿por qué en de The Weeknd lucieron todos con los rostros vendados? Seguro que todos los que disfrutaron de la gran noche del fútbol americano se hicieron esa misma pregunta.

Esto tiene relación con la historia de 'After Hours' de The Weeknd y es que estos vendajes es cierto que no son nuevos. En el vídeo musical de "Blindins Lights" mostraba lesiones en la cara, en los AMAs ya vimos su rostro vendado y si relacionamos esto con el vídeo "Save Your Tears" donde se quita los vendajes y muestra una cirugía plástica extrema (maquillada, claro) entendemos que trata de decirnos algo. Y efectivamente, así es.

The Weeknd explicó que las vendas tratan de reflejar la cultura de lo absurdo de los retoques estéticos por parte de las estrellas de Hollywood en una sociedad superficial donde complacer a los demás y ser aceptados. Su rostro cambiante y las vendas muestran lo peligroso que puede llegar a ser en un mundo que pide a gritos un cambio de mentalidad que rompa con esa superficialidad.

La Super Bowl 2021 ha marcado un antes y un después en la historia, y no precisamente por las actuaciones (que también) sino porque por primera vez en la historia una mujer árbitro pita en una final de la Super Bowl. Fue tal este acontecimiento que logró hacer sombra en redes sociales hasta a la mismísima actuación de The Weeknd que, como ya hemos dicho anteriormente, las expectativas estaban demasiado altas.

Es cierto que la Super Bowl 2020 con Jennifer Lopez y Shakira sobre el escenario dejó el listón muy alto, ¡no lo superamos! Pero a pesar de todo, la Super Bowl no deja de sorprendernos y este año con la historia que envuelven los vendajes nos volvemos a quedar sin palabras.