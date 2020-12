Rosalía ha versionado la canción más escuchada del 2020 junto a The Weeknd y no vas a poder dejar de tararearla

El sorprendente nuevo remix de 'Blinding lights' del que todo el mundo habla.

Hace tan solo unos días, Spotify hacía público su ranking de las canciones más escuchadas de 2020 a nivel global y aparecía que la más reproducida en todo el mundo era 'Blinding Lights', de The Weeknd con más de 1.500 millones de escuchas. Unas aplastantes cifras seguidas por Dance Monkey' de Tones and I y 'The Box', de Roddy Ricch.

Y cuál ha sido nuestra sorpresa al descubrir ahora que este pegadizo tema al que todos hemos dado al play en algún momento de los últimos 12 meses acaba de estrenar remix en el que aparece, ni más ni menos, que Rosalía.

Sí, sí, como lees, después de unir sus fuerzas con Travis Scott, ha sido la artista española la elegida por el compositor canadiense para que versione junto a él su exitosa canción. El misterio ha sido revelado hace tan solo unas horas y las redes han ardido en comentarios, likes y visualizaciones... aunque las críticas no han sido tan buenas como quizá se esperaban.

"Yo intenté llamar. Llevo mucho sola, la verdad. Maybe tú me enseñas cómo amar, maybe" entona la catalana al inicio de la canción cuyo videoclip, no sabemos si por culpa de la pandemia, es un making of de una sesión de fotos entre ambos en las que aparecen abrazados, ella con un ajustado mono rojo y guantes negros, y él ataviado como apareció en la ceremonia de entrega de los MTV VMAS el pasado 30 de agosto con un traje rojo, una camisa negra y la cara completamente magullada.

En él se puede seguir también la letra que ha sido modificada para este sorprendente dueto -muchos se preguntan ya si Rosalía subirá al escenario de la Superbowl ahora que sabemos que The Weeknd ha sido el elegido para amenizar el intermedio del mediático partido de fútbol americano en 2021 como Jennifer López y Shakira hicieron meses atrás-, escrita en un spanglish que sirve como hilo conductor y que que no ha gustado demasiado a los seguidores de ambos. "Qué destrozo" o "que manera de cargarse la canción" son algunas de las frases más repetidas en Twitter que contrastan con quienes la califican como "la colaboración del año" o quienes alegan que "suena brutal" y que "una canción así de épica tenía que tener un remix con alguien igual de épico".

Lo que está claro que no ha hecho es dejar a nadie indiferente. Ya van más de un millón cien mil reproducciones en Youtube y otras tantas en las plataformas digitales, algo que no va a dejar de subir.