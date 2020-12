Estas fueron las canciones que más escuchamos en 2020, según Spotify (y ninguna es la de C. Tangana)

A la cabeza, un tema interpretado por dos mujeres. ¿Adivinas?

Clara Hernández | Woman.es

'Tusa' de Karol G y Nicki Minaj no solo fue la canción más escuchada en España durante la cuarentena; además, esta composición bilingüe (habla español e inglés), cuyo título podría traducirse como 'depresión tonta', que tiene un estribillo infeccioso y cadencia reggaetonera sentimental se ha coronado finalmente en nuestro país como la más reproducida durante el año 2020, según se desprende del último informe de Spotify, que también revela cuáles son los artistas que en ese periodo acumularon más reproducciones tanto en nuestro país como en todo el mundo, así como cuáles fueron las artistas femeninas más exitosas.

'Se iluminaba', de Fred Palma y Ana Mena, 'La Jeepeta - Remix' de Nio García, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka o 'Caramelo' de Ozuma la siguen en este ranking de canciones dominado por letras en español y que tiene pocas similitudes con el mismo listado de todo el planeta, liderado por The Weeknd y su 'Blinding Lights', y 'Dance Monkey' de Tones and I, esta última también presente en el listado español pero relegada al último lugar (el décimo).

- Dani Fernández: "Auryn me enseñó por dónde no quería ir"

- ¿Sabes cuáles son las canciones de Navidad que más escuchamos?

Más novedades: por primera vez el artista más escuchado en los últimos doce meses en España y todo el mundo es de habla hispana. Se trata del puertorriqueño Bad Bunny, que sigue batiendo récords y derribando fronteras. Le siguen Drake, J. Balvin, Juice WRLD y The Weeknd en el ranking global.

En cuanto a mujeres, nadie puede hacerle frente a Billie Eilish, al menos en la lista internacional. Con tan solo 18 años repite en este honor gracias a su álbum 'When we all fall asleep where do we go', seguida por Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey.

¿Y en España? A este lado, además de Karol G, Aitana, Natti Natasha o Lola Indigo, junto con también Dua Lipa, son las reinas de las playlists.

Mira todas las listas de lo más escuchado en 2020. ¿Compartes favoritos?

Artistas más escuchados en el mundo en 2020:

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Artistas femeninas más escuchadas en el mundo en 2020

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Canciones más escuchadas en el mundo en 2020:

“Blinding Lights” - The Weeknd

“Dance Monkey” - Tones and I

“The Box” - Roddy Ricch

“Roses - Imanbek Remix” - Imanbek y SAINt JHN

“Don’t Start Now” - Dua Lipa

Artistas más escuchados en España en 2020:

Bad Bunny

Anuel AA

J Balvin

Ozuna

Myke Towers

Artistas femeninas más escuchadas en España en 2020:

KAROL G

Aitana

Dua Lipa

Natti Natasha

Lola Indigo

Canciones más escuchadas en España en 2020:

“Tusa” - KAROL G con Nicki Minaj

“Se iluminaba” - Fred De Palma y Ana Mena

“La Jeepeta - Remix” - Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka

“Caramelo” - Ozuna

“La Curiosidad” - Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers

“Mil Tequilas” - Chema Rivas

“Morado” - J Balvin

“Safaera” - Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow

“Relación” - Sech

“Dance Monkey” - Tones And I

Además, el informe facilita los podcasts con más audiencia del año:

Podcasts más escuchados en el mundo en 2020:

‘The Joe Rogan Experience’

‘TED Talks Daily’

‘The Daily’

‘The Michelle Obama Podcast’

‘Call Her Daddy’

Podcasts más escuchados en España en 2020:

‘Nadie Sabe Nada’

‘Entiende tu Mente’

‘Meditada’

‘La Vida Moderna’

‘Meditaciones para conectar con el guía interno’