El show de millones de dólares The Weeknd para la Super Bowl 2021, ¿icónico o correcto?

Así fue la actuación de Abel Tesfaye.

Clara Hernández | Woman.es

Un año más, el descanso fue el momento más esperado y visto de la Super Bowl, la gran final de fútbol americano que se celebró este domingo y donde la música, vehiculada por The Weeknd, de nuevo trascendió al deporte y al encuentro que disputaban los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers en el Raymond James Stadium de Florida (con, por primera vez, una mujer árbitro, por cierto).

- Los looks con los que Miley Cyrus plantó cara a The Weeknd en la Super Bowl.

- Sarah Tomas, la primer mujer árbitro de la Super Bowl.

"Vamos a utilizar el estadio para presentar el espectáculo como nunca se había presentado", había anunciado poco antes Jesse Collins, productor de la gala de la Super Bowl 2021, mientras las noticias desvelaban que The Weeknd, autor de la canción más escuchada del planeta en 2020, 'Blinding lights', había aportado 7 millones de dólares al evento para poder hacer el show "que había imaginado".

Sin embargo, y pese a todas las especulaciones, no hubo helicóptero como el que había utilizado su intérprete favorita, Diana Ross, cuando actuó en la Super Bowl de 1996, ni vuelos áereos a lo 'Lady Gaga', una práctica cada vez más habitual pero siempre espectacular. Tampoco estuvo Rosalía, a quien apuntaban los rumores en redes después de que la artista española versionara su 'Blinding lights' junto al intérprete, ni The Weeknd cedió estrellato a ningún otro invitado, como sí habían hecho, entre otros, Coldplay en 2016, dando entrada a Beyoncé y Bruno Mars (y haciendo que el estadio se pusiera patas arriba).

The Weeknd, en cambio, sí brilló con un traje rojo compuesto por miles de cristales de rubíes en el que se habían invertido 250 horas de confección, con un numeroso cuerpo de bailarines de aire místico cuyos ojos resplandecían desde la penumbra de unas gradas dispuestas en el escenario mientras el intérprete desgranaba sin tacha algunos de sus grandes hits ('Call out my name', 'Starboy', 'Can't feel my fase'...); después, desde un laberinto de espejos (sonaron temas como 'House of balloons') y con una orquesta en vivo (llegó el turno de 'Earn it').

Seguramente fueron los últimos minutos de su espectáculo, cuando sonaron los acordes de 'Blinding lights' y el campo de juego se llenó de bailarines con la cara vendada, el atuendo reivindicativo que el artista ya utilizó en los MTV VMAS 2020, el momento más espectacular del show que, pese a todo, no logró apagar los ecos de los ritmos y los twerkings desaforados con los que Jennifer Lopez y Shakira habían vuelto loco al estadio solo un año antes, o los efectos sorpresa de otros años que tanto gustan, como se encargaron de subrayar las redes.

Tal vez por eso, y pese a haber ofrecido una actuación más que correcta en medio de una situación complicada de pandemia que obligó a seguir unas estrictas medidas de seguridad, las redes no han sido demasiado piadosas con el rey de la gala, la cual para algunos robó Miley Cyrus, encargada de ofrecer una actuación previa.

"Queridas Shakira y Jennifer Lopez, las extrañamos mucho", han sido algunos de los comentarios que recogen las redes, que también señalan que The Weeknd trató de homenajear el mítico show de la Super Bowl de Michael Jackson, pero sin lograrlo "ni de cerca". O

Sin duda el listón está por las nubes y ser elegido para actuar en una de las galas con más espectadores del mundo, la cual no paga a sus intérpretes, puede suponer la gloria... o una lluvia de críticas.