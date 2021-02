Amantes de la Super Bowl, este perfume de Carolina Herrera será vuestra nueva fragancia favorita

Paka Díaz | Woman.es

My way, de Giorgio Armani

My Way, de Giorgio Armani hay algo de un pasado opulento y mucho de la ligereza de quien sueña con el futuro en la nueva fragancia de Armani. Su aroma es como una mezcla de frutas y caramelo que provoca la misma sensación que cuando alguien a tu lado pela un melocotón o se come una chuchería: se te hace la boca agua. Corazón sostenible: Con ingredientes sostenibles de producción conforme al comercio justo, apoya a un programa de inclusión social, multicultivos y reforestación. Además de ser rellenable, en su envasado se ha reducido un 32% de cartón, un 55% de vidrio, un 64% de plástico y un 75% de metales.