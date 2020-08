El posado en bikini de Paula Gonu en Instagram con el que reivindica la belleza real y el 'self-love'

¡BRA-VO!

No es ninguna novedad si te decimos que, muchas veces, lo que se ve en Instagram poco tiene que ver con el mundo real, ¿verdad?

Los perfiles de la red social se llenan de fotos de momentos buenos, viajes increíbles, comidas en restaurantes muy chics y posados que "mejoramos" con algún que otro filtro con el que hacemos desaparecer nuestras imperfecciones, ya sea un granito nuevo que nos ha salido o una doblez en nuestro abdomen. Y es que, amiga, no hay de qué preocuparse porque absolutamente todxs tenemos defectos, incluso las 'influencers. Y por este motivo es importantísimo aceptarse tal y como una es.

Aunque esto es algo que ya deberíamos tener grabado a fuego en nuestra mente, no está mal del todo que, de vez en cuando, nos lo recuerden. Y más aún si lo hace una persona influyente.

Paula Gonu, una de las 'influencers' más seguidas del país, con 2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, ha puesto su granito de arena para reivindicar la belleza real y el amor propio con un posado en bikini que, sin duda, ha revolucionado la red social.

En el post vemos a la barcelonesa abrazando a su gran amigo y compañero de profesión Jonan Wiergo en la orilla del mar. Sin embargo, la imagen aparece dividida en dos: un mismo momento pero dos poses distintos, y la diferencia entre ellas es increíble.

Paula Gonu ha acompañado el post con un mensaje de lo más inspirador con el que nos hace reflexionar:

"A veces es la luz, otras el ángulo, la pierna puesta de determinada manera... Son tantas cosas las que cambian una foto! Nos pensamos que todo lo que vemos en Instagram es así: que la chica mona, cuya vida deseamos, es en la playa lo que es en sus posts... Y no, la verdad es que no. Y tampoco es cuestión de que todos mostremos nuestros defectos. Si alguien no tiene celulitis, no es menos natural. Si alguien tiene un abdomen increíble, no es menos natural. Pero todos, a nuestra manera, somos reales. Me harto de decirlo pero: no comparéis vuestro físico o vuestra vida con NADA de lo que veáis u os cuenten, porque muy poca gente os contará sus defectos y problemas".

Y es que la joven catalana no puede tener más razón. La forma de posar, el ángulo desde el que se tira la foto o, simplemente, la luz del momento influyen directamente en el resultado final de la misma.

La 'influencer' admite que NO, que la vida real no es eso que vemos el resto de mortales a través de Instagram, y asegura que sea como sea nuestro cuerpo y nuestro rostro, siempre será natural y no debemos compararnos con absolutamente nadie. ¡BRA-VO!

El post, en solo 11 horas, ha conseguido casi 200.000 'likes' y se ha llenado de comentarios de agradecimiento como: "Eres la mejor, muchas gracias por los consejos y lo que haces por nosotrxs" o "Gracias por dar este mensaje y demostrar que todo lo que vemos en Instagram no siempre es real, te queremos".

Tal ha sido la repercusión que la mismísima Laura Escanes ha querido unirse a la causa. Ya sabemos que la catalana siempre ha sido una gran defensora de la belleza real, de hecho también sorprendió en Instagram con un posado en bikini al natural y sin filtros durante sus vacaciones en Mallorca.

En esta ocasión, Laura ha compartido en Stories de Instagram dos fotos en una misma imagen "con tres segundos de diferencia entre foto y foto", confiesa.

En ella vemos a la 'influencer' posando con el mismo bikini y debido a su posición corporal el resultado es totalmente distinto. "Aquí mi aportación para añadir dosis de realidad a este loco mundo", añade.

Desde Woman.es aplaudimos la iniciativa porque sí, tenemos que querernos tal y como somos.