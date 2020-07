Laura Escanes habla sin tapujos sobre su operación de pecho y los cambios de su cuerpo tras el embarazo

No hace dieta pero cuida la alimentación. Y, ahora mismo, su rutina de ejercicios es "cero patatero".

Laura Escanes ha respondido a las preguntas de sus seguidores a través de sus 'stories', unas entrevistas espontáneas donde la catalana suele responder con sinceridad y muchos detalles a cualquier cuestión.

Entre las que la han formulado, destacan las que aluden a su físico, especialmente después del embarazo. Una de las primeras ha sido sobre los resultados de su operación de pecho. Laura compartió en las redes el pasado mes de junio que se había sometido a una operación de aumento de mamas "con corrección de asimetría y reducción de la areola". "En mi caso no era solo una asimetría de tamaño, sino asimetría torácica, de la colocación de mi tóra, una tenía una forma más salida y la otra menos, he querido corregir eso y el tamaño de la areola que era lo que más me molestaba", explicó entonces.

Ahora, sus 'followers' han querido conocer si estaba satisfecha con los resultados. "Estoy supercontenta. El resultado definitivo tarda en verse, el primer mes te las puedes empezar a ver mejor pero el cambio ahora es muy poco a poco, progresivo, pero estoy supercontenta. Muchos de los sujetadores y tops que llevaba antes los puedo seguir usando. Superfeliz", ha resumido.

Además, ha asegurado que no hace dieta pero que vigila su alimentación. "Quiero ponerme a tope con la nutricionista (...) Como de todo, variado, equilibrado, intento compensar".

En cuanto a ejercicio, indica que entre la operación, que le obligó a parar cualquier ejercicio de impacto durante un mes, y las vacaciones, su rutina de ejercicio es "cero patatero". Aunque promete volver a entrenar.

Otra de las preguntas más enviadas es la de su peso, algo que ha opinado que no es crucial. Laura explicó que antes del embarazo pesaba entre 57 y 58 kilos, y que actualmente pesa 58,2 kg. "Pero tengo más cadera, tengo casi una talla más. Antes usaba más la talla 36 y ahora, la 38. Y tengo más flacidez", ha desvelado.

Asimismo, ha compartido otras cosas curiosas. Como que ella habla en catalán con su hija y que Risto lo hace en castellano. Que de pequeña llevó ortodoncia. Que su plato favorito son los huevos fritos. O que jamás podría criticar cómo alguien educa a sus hijos y no entiende cómo otros sí lo hacen.

Para la sesión de preguntas, Laura ha lucido una sudadera oversize de estampado tie-dye diseñada por Paula Gonu para su colección Paula Gonu Shop. ¡Y nos encanta!