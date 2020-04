Laura Escanes o cómo ser madre e influencer, y aguantar ser criticada constantemente

Los 'haters' no la dejan respirar.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Estaremos todos de acuerdo en que tanto en redes sociales como en la vida real (queridas y queridos, Instagram no es la vida real, no lo olvidemos), no todos somos Santo de la devoción de los otros. Y eso, amigas y amigos, se llama vivir. Ni a ti te cae bien todo el mundo ni a todo el mundo le caes bien tú. Aclarado esto (por si había alguien que todavía no se había caído del guindo), tenemos que decir que desde que se inventasen las redes sociales, el aumento de 'haters' que se dedican a criticar bajo el anonimato 2.0 ha sido sorprendente.

Laura Escanes, influencer y mujer de Risto Mejide, ha sido una de las que más lo han estado sufriendo desde que, precisamente, se convirtiese en esposa del publicista. ¿El motivo? Los 21 años de edad que los separan. Algo que, desde aquí, no alcanzamos a entender porque a George Clooney y a Amal les separan 16 años y nadie dice absolutamente nada. Qué cosas... Sin embargo, la joven no solo ha tenido que acostumbrarse a las bromas sobre su matrimonio, sino que ahora que es madre también tiene que hacer frente a que algunos critiquen su manera de criar a Roma.

Porque mirad, independientemente de que nos caiga bien o mal una persona, hay cosas en las que uno, por educación y civismo, no debe meterse. Y no, no nos vale la excusa de "es que es un personaje público". Ok, perfecto. ¿Pero eso significa que puedas sacarle punta a cualquier cosa que haga? Y que conste que este artículo no es ninguna defensa en particular a Laura Escanes, es una defensa en general a todas las madres del mundo que tienen que ver cómo son cuestionadas sus dotes maternales.

Todo comenzó cuando Laura Escanes subió a sus Stories unos vídeos de Roma comiendo espaguetis, y cuando decimos comiendo es que la niña estaba más bien jugando con ellos y chupándolos, cuando una seguidora le escribió esto y Laura no dudó en contestar.

Una prueba más de que Laura Escanes se enfrenta a estas críticas con mucho sentido del humor. Sin embargo, desde aquí queremos mostrar una vez más nuestro rechazo a todos estos tipos de comentarios por parte de los 'haters' que no aportan absolutamente nada. Además, que si no te gusta lo que sube Laura Escanes o cualquier otra celebrity solo tienes que hacer una cosa muy sencilla.

Tú vivirás más tranquilo y los famosos también.