La imagen de Laura Escanes dando el biberón a su hija que lanza un potente mensaje sobre la maternidad y los juicios en torno a ella

La maternidad es, desgraciadamente, uno de los temas que más debate genera. Parece que cuesta todavía en la sociedad entender que no existe una sino muchas formas de entenderla y concebirla, y que todas ellas deberían ser igualmente respetables.

Afortunadamente cada vez son más las mujeres que alzan la voz para tratar de poner un poco de sentido común en este ámbito. Una de ellas es Laura Escanes quien, desde que dio a luz a su hija Roma, ha sufrido muchas veces los duros ataques de los 'haters' ya sea por haberse operado el pecho, por ir a una fiesta sin la compañía de su bebé o por la alimentación que le da a su pequeña. Precisamente sobre esto último ha querido sincerarse recientemente en su perfil de Instagram.

La influencer ha compartido con sus seguidores una de las bella fotografía que le tomó Victoria Peñafiel con su bebé al poco tiempo de convertirse en madre, la cual ha acompañado de una íntima confesión sobre lo juzgada que se ha sentido en muchas ocasiones por no haberle dado el pecho a su hija.

"Tengo que confesar que cuando hice esta sesión de fotos con Roma y Victoria Peñafiel me hizo estas fotos dando el biberón pensé: “pero no es dando el pecho como tantas y tantas fotos he visto en instagram” y me sentí mal", cuenta la catalana, quien asegura haberse sentido juzgada por no dar el pecho y darle biberón. "Pero después de leer tantas historias llenas de miedos e inseguridades, desperté. Y me pregunté si era feliz. Y sí lo era. Sí lo soy. Y la miro a ella, y sé que es feliz. Las dos lo somos y eso es lo que importa", concluye Laura Escanes en el texto que acompaña a la tierna instantánea de madre e hija en blanco y negro.

Por supuesto la respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar, quienes le han dejado miles de mensajes cariñosos aplaudiendo su reflexión. Entre tantas palabras, precisamente puede leerse uno de la actriz Natalia Sánchez, quien acaba de dar a luz a su segundo hijo y practica la lactancia en tándem con él y su hija mayor, que con su apoyo demuestra que todas las posturas son igualmente válidas: "Yo lo que veo en esta foto es un momento precioso: una madre alimentando a su bebé. Dándole todo su amor, su mirada, su contacto y su calor. Si en la mano hay un biberón o una teta, es indiferente. ♥️ La opción que tú elijas, si es la mejor para ti, es la mejor para ella".