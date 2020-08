Ashley Graham presume de estrías en Instagram seis meses después de dar a luz

¡Viva el 'body positive'!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ashley Graham, además de ser una de las modelos más bellas, es una de las más seguidas del momento (con más de 11 millones de 'followers' en Instagram) por luchar contra los cánones de belleza y defender el amor propio, independientemente del cuerpo que tengas.

De nuevo la supermodelo norteamericana ha vuelto a poner su granito de arena para romper estereotipos con su último posado en Instagram, y con el que vuelve a recordarnos que tenemos que querernos tal y como somos.

Ashley Graham fue madre de su primer hijo, Isaak, el pasado mes de enero, y seis meses después ha querido mostrar su cuerpo post-parto tal y como es, con estrías incluidas. Y la verdad es que el resultado no puede ser más maravilloso.

La modelo siempre se ha caracterizado por compartir fotos sin retoques para demostrar cómo es la belleza real y natural, y todo ello la ha llevado a que hoy sea una de las mujeres más admiradas y deseadas del mundo.

En su última publicación de Instagram, Ashley Graham aparece posando en bikini para una nueva campaña de trajes de baño.

La sesión de fotos, además de ser preciosa, ha sido totalmente casera, pues la ha llevado a cabo su propio marido y padre de su hijo, Justin Ervin, en la parte trasera de la casa que comparten juntos en Nebraska y con la que, además, la modelo ha aprovechar para recordar a sus más de 11 millones de seguidores de esta red social lo mucho que se gusta a sí misma.

"Algunas cosas que me encantan: un bonito traje de baño y una sesión fotográfica en el patio trasero con la familia. Nos hemos divertido mucho aprovechando este verano en Nebraska y estos trajes me hacen sentir muy bien para mi primer verano como mamá", es el mensaje que acompaña al post.

Las fotografías están hechas para la marca de bañadores Swimsuits For All, que se caracteriza por fabricar diseños precioso para chicas 'curvy' y para la que la propia Ashley ha diseñado alguna pieza.

Solo hace falta echar un vistazo a la colección de la firma para encontrar auténticas preciosidades de diseños con estampados y formas para todos los gustos. Y es que, tal y como ha declarado la propia Ashley Graham en una entrevista a la revista People: "Lo importante de trabajar con Swimsuits For All es que siempre he sido capaz de diseñar trajes de baño que quiero usar y trajes de baño con los que me siento realmente cómoda. Ahora, con mi nuevo cuerpo post-parto, pensé que me iban a ver diferente, pero es una sorpresa y una alegría sentirme tan bien".

Sin duda, la modelo tiene una actitud superinspiradora para todas las mujeres reales que huimos de los estereotipos y con la que nos recuerda que SIEMPRE tenemos que sentirnos orgullosas de nosotras mismas. ¡Bravo!