Todas las mujeres en la vida de Iker Casillas

Un repaso por los nombres más importantes en la discreta vida del exfutbolista.

Woman.es

Todavía no nos hemos recuperado del shock que nos ha provocado la confirmación de la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero por parte de la pareja. Es una de esas "parejas de España", y como nos pasó con Chenoa y Bisbal en su día, o con Brad Pitt y Jennifer Aniston a nivel internacional, su ruptura afecta incluso a quien no les conocíamos personalmente.

Seguramente aquel beso del Mundial en el 2010, símbolo de la alegría y la esperanza en una España sumida en la depresión de la crisis del 2008, tenga mucho que ver en ello.

Tras más de una década juntos, parece que el mítico portero del Real Madrid y de la selección española de fútbol y la presentadora llevaran juntos toda la vida, pero la realidad es que no es así. De hecho, Iker Casillas mantuvo en la década de los dosmil una de las relaciones más mediáticas de entonces junto a Eva González, hoy casada con Cayetano Rivera.

Casillas y González estuvieron juntos alrededor de tres años, entre 2005 y 2008. Ambos ocupaban los titulares de los medios especializados en crónica social, y hasta las fotografías suyas de vacaciones interesaban entonces. Hasta se llegó a hacer viral (y las redes sociales no tenían la dimensión con la que cuentan ahora) una pequeña discusión en un viaje a Tailandia de la pareja...

Más allá de Sara y de Eva, que siempre que se ha referido en público a la figura de Iker Casillas lo ha hecho con cariño y respeto, y que incluso ha llegado a responder a Sara Carbonero en alguna publicación reciente de Instagram, apenas se conocen relaciones amorosas estables del exdeportista.

Bien es cierto que en 2005, cuando empezó su relación con la modelo, tenía solo 24 años. Era todavía muy joven, aunque no lo parecía porque era famoso desde hacía ya más de un lustro -debutó con el Real Madrid en septiembre de 1999, con 18 años-.

Tan solo se rumoreó de una posible relación, mucho más breve que la que tuvo previamente con Eva González, con Ana Isabel Medinabeitia, una economista que años más tarde mantuvo una relación con Gonzalo Miró. Junto a Medinabeitia se llegó a publicar alguna imagen esporádica de Iker en 2009, pero en el verano del 2010 se confirmó su relación con Sara, por lo que debió de ser corta.

Más allá de sus parejas, los grandes amores de Iker Casillas en su vida son su familia más cercana. Por supuesto, sus dos hijos: Martín y Lucas, nacidos en el 2014 y en el 2016 respectivamente.

Justo en medio del nacimiento de los dos pequeños, en verano del 2015, Carbonero y Casillas se mudaron a Oporto, ciudad desde la que nos han dado muchísima envidia sana en el último lustro, antes de regresar a Madrid tras retirarse él de la práctica activa del fútbol.

Pero hay un amor más en la vida de Iker de los que se conoce muy poco: su abuela Nicasia. De esta última sabemos algo más, incluso conocemos su rostro gracias a las fotos entrañables que el madrileño ha compartido en alguna ocasión en sus redes sociales.

Además, en la presentación del documental sobre su vida que estrenó Movistar+ el año pasado, el exportero reconoció que una de las cosas que peor estaba llevando de la pandemia era no poder ver a su querida abuela. "Sufro cuando no puedo ver a mi abuela después de tanto tiempo fuera de casa. Ahora no puedo ir a verla", comentó entonces, allá por el mes de noviembre.

Menos todavía que de la abuela Nicasia conocemos de María del Carmen Fernández González, la mamá de Iker. Se publicó mucho sobre dificultades en la relación de Casillas con sus padres, especialmente con él, José Luis Casillas, por desavenencias sobre la gestión del patrimonio económico del exfutbolista, desde comienzos de los dosmil.

Iker siempre ha sido discreto al respecto, por lo que no se sabe cuál el estado actual de su relación familiar, pero sí es conocido, porque se publicaron fotos sobre ello en diversos medios, que el año pasado, después de la enfermedad de Sara y de sufrir un infarto el portero, tanto su padre como su madre estuvieron con la ya expareja en Oporto.

Eso sí, sabemos, porque así lo confesó él en su último cumpleaños, que su madre es de las que le felicita siempre a la misma hora. Ya lo dice el propio Iker: "las madres son así".

Del que sí ha presumido más a menudo en sus redes sociales Iker, además de sus muchos amigos en su pueblo, Navalacruz, una de sus grandes pasiones, es de su hermano pequeño, Unai. Es habitual que recupere fotos de la infancia en la que aparece junto a él, otra persona de su círculo familiar que permanece en el completo anonimato.

Y es que, en general, la tónica habitual en la vida de Iker Casillas es la discreción. Tan solo hemos sabido de su vida privada porque dos de sus tres relaciones amorosas han sido con dos de las mujeres más mediáticas de este país en lo que va de siglo.

Es curioso que así sea cuando Iker es probablemente lo más antagónico que existe al futbolista moderno, que se va a Dubái de "fin de semana" cuando él pasa hasta las vacaciones de verano en su adorado pueblo de Ávila.