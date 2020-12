Después de ver la camiseta con mensaje de Chenoa “yo en chándal no salgo más", nos hemos puesto nostálgicas y hemos repasado cómo fue su ruptura con David Bisbal

Todas hemos sido alguna vez Chenoa. Suerte la nuestra que no nos grabaron.

Aquella imagen de Chenoa enfundada en un chándal gris llorando a moco tendido ante las cámaras marcaron un antes y un después en una generación. La cantante acababa de romper con David Bisbal y en un acto espontáneo, bajó al portal de su casa para hablar con la prensa y desmentir que existían terceras personas en su relación. Todas empatizamos con ella porque todas, alguna vez, fuimos Chenoa y confiamos, sin embargo, el tiempo le quitó la razón y ahí fue cuando la mallorquina espetó: “yo en chándal no salgo más". Y de aquellos barros, estos lados y ahora Chenoa ha vuelto a lanzar junto con Loverss una colección de camisetas con aquella frase que representa a uno de los momentos más icónicos de la televisión.

La propia Chenoa, con el paso del tiempo, ha hablado de aquel episodio de su vida. Lo hizo en su libro 'Defectos Perfectos', que publicó en 2017 y donde relató algunos de los momentos más salseantes de su relación con David Bisbal. “Una semana antes de regresar de su viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo así como ‘Ya llego’. Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. 'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos’. Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: él me quería. Y punto. 'Tómate tu tiempo. No hay problema. Veremos qué pasa'. Cuando le llamé al día siguiente, no noté nada raro. Estaba viendo la tele con sus padres. No pensé que la cosa fuera definitiva, pero lo era, al parecer”, escribió en su libro sobre la ruptura.

Después David Bisbal, según relata ella misma, dio una rueda de prensa en Caracas, contó que no estaba con nadie y cuando quiso ponerse en contacto con él, el almeriense había cambiado de teléfono y había prohibido a sus familiares que le proporcionaran el nuevo número a Chenoa. “Con el paso del tiempo, he conseguido identificar exactamente lo que sentí: alguien me había llevado al lugar más alto en el que había estado jamás, un limbo mucho mejor que el cielo, dónde va a parar. Y desde allí me había empujado al abismo. En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué se me ocurrió bajar de aquella guisa. Nadie en mi situación sabría contestar”, contó sobre el momento chándal.

Con el humor que la caracteriza, acaba de compartir en su cuenta de Instagram las nuevas camisetas de Loverss, que están a la venta en su web y cuestan 21,95€.

Y, ojo, que su venta ha sido todo un éxito porque ya en 2016 la firma empezó a comercializar camisetas y sudaderas con las frases que más identifican a Chenoa.