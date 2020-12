Chenoa tiene el minivestido estampado con volantes que queda genial en invierno si lo combinas con botas altas

¡Muy top!

Clara Hernández | Woman.es

No hace falta que Chenoa nos convenza: unas botas de caña alta y tacón cómodo en colores clásicos (marrón o negro) como las que la cantante lució el miércoles son uno de esos 'must' que prometen salvarnos este invierno más de un look. Porque no solo pegan con todo —ya sea un vestido midi, una falda o un vaquero— sino que pueden ser el truco perfecto para poder lucir minivestidos, incluso estampados y de aire primaveral, en pleno invierno. Y aquí es donde nos fijamos en el último look con el que la artista de origen argentino ha brillado en su perfil de Instagram.

El truco del escote de vértigo de Chenoa en Marbella Ver 5 fotos

- El look de Chenoa con la boina que es supertendencia.

- Todas somos Chenoa cuando por fin volvemos a entrar en esos vaqueros.

La cantante ha optado, de nuevo, por las botas negras que ya le vimos un día antes de estilo cowboy y tacón sensato, perfectas para estilismos working, casual o citas especiales, y que petenecen a la marca Azarey, donde puedes encontrarlas por 74,99 euros (por cierto, nos encanta su efecto coco y su brillo).

Esta vez, sin embargo, las ha combinado, en lugar de con una prenda midi, con un minivestido alegre, de estampado paisley y perfecto para el entretiempo (o para el frío, con los complementos adecuados, como es el caso). Y en el que destaca el juego de volúmenes que forman los volantes, en la falda y los puños, frente al top entallado (perfecto para estilizar y disimular caderas, por la caída) y el escote abierto, de cuello barco.

Sin duda, los minivestidos estampados, con frecuencia con volúmenes, siguen siendo, esta temporada, una de las soluciones más cómodas, bonitas y femeninas favoritas de Instagram e 'it girls', como nos demuestran cada día Paula Echevarría o Cristina Pedroche. Además, ¿no te ha recordado el outfit de Chenoa ligeramente a otros de las anteriores?

No es casualidad: ese vestido en colores azules y blancos responde a uno de los patrones más representativos de Capriche, la firma 'made in Spain' que se ha apoderado casi por completo del armario de Cristina Pedroche (no es raro que todas las semanas la presentadora de Atresmedia luzca uno de sus modelos) o, con menos frecuencia, aunque también, del de Paula Echevarría (por ejemplo, hablamos de ese precioso 'little black dress' sin hombros, ceñido a la cintura, falda de vuelo y un aire boho con el que nos enamoró en septiembre).

El de Chenoa es el modelo 'Córdoba Caótica' de la marca, está compuesto 100% de rayón y tiene top de nido de abeja para adaptarse bien al pecho. Y es sexy, divertido y, con blazer, una posible fórmula 'working'. Tiene un precio de 94,90 euros y está disponible en la página web de Capriche.

¿Buscas botas para tus próximos looks? Mira algunas de los modelos que triunfan esta temporada: de las militares, a las track, chelsea o mosqueteras.