Chenoa ha hablado: se llevan las botas altas y lo mejor de todo es que las podrás combinar con todo.

La bajada de temperatura de estos últimos días ha sacado lo mejor de Chenoa. La cantante, que últimamente nos ha sorprendido con sus envidiables abdominales, y lo bien que le quedan las boinas, ha demostrado que tiene la habiliad de crear conjuntos de tendencia usando básicos de armarios.

Como la mayoría de nosotras, la intérprete de origen argentino se encuentra haciendo las compras navideñas, ya sabemos que estas épocas festivas serán diferentes,(pues lo mejor será quedarnos en casa con nuestros seres queridos para evitar una tercera ola), pero eso no quiere decir que no podemos sorprender a nuestros allegados con algunos regalos. Seguramente pensando en estos detalles, Chenoa acudió de compras y se hizo con algunas prendas de tendencias de Primark, que la verdad estamos ansiosas por ver.

Y para su día de shopping escogió un look ideal, compuesto por un vestido negro holgado que ajustó con un cinturón de doble hebilla, y un abrigo largo camel a cuadros. Pero lo que realmente elevó su estilismo fueron las botas negras con las que coronó su 'outfit'.

Y es que, las botas altas son un must imprescindible en cualquier armario. Pegan con todo. Con el tacón justo pueden convertirse en tu uniforme diario. Lo cierto es que llevan varias temporadas haciendo pequeños come backs y eso a nosotras nos encanta.

Y este año vienen más clásicas que nunca en tonos negros y marrones. ¿La consigna? Combinar con practicidad. Vestidos, faldas, vaqueros... las posibilidades son tantas que agradecerás, como Chenoa, tener un calzado tan versátil que te permita crear looks nuevos todo el tiempo. A nosotras por ejemplo, no encanta el looks de la cantante con vestido y botas altas.

En este caso, la exOT escogió unas altas, brillantes con el tacón justo para alargar la figura, pero lo suficientemente cómodo como para ir a trabajar, o para un día de compras. Y eso se agradece mucho.