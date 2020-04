David Sherborne también ha representado en el pasado a J. K. Rowling, Kate Moss, Hugh Grant, los Trump o los Clinton.

woman.es

Los duques de Sussex lo tenían claro desde un principio: no querían que su vida privada fuera la comidilla de los tabloides. Por eso decidieron dejar atrás su vida royal, alejarse del Reino Unido y buscar privacidad para ellos y su pequeño Archie. Poco a poco fueron tomando las medidas necesarias para alcanzar su deseo y la última de ellas ha sido demandar a los tabloides que durante meses difundieron falsas informaciones sobre ellos y su entorno. Cortaron todo tipo de relación con cuatro medios en específico: The Sun, The Daily Mail, The Mirror y The Express.

- Los seguidores de Harry y Meghan Markle han enloquecido al saber que muy pronto podrán ver a Archie

- Meghan Markle también se apunta al chándal durante la cuarentena en sus labores de voluntariado junto al príncipe Harry

Y como no iba a ser de otra manera para su batalla legal han recurrido a palabra mayores: el abogado David Sherborne, viejo conocido de la familia real británica. El letrado, de 52 años, es uno de los abogados más mediáticos del Reino Unido. Está especializado en “medios de comunicación, privacidad, confidencialidad y difamación, así como en leyes deportivas y matrimoniales", según su currículo.

Además, afirma, “es particularmente conocido en el sector y en la prensa por su amplia práctica en cuanto a gestión reputacional”; de hecho, publicó un libro al respecto en 2002. Ahora, afirma ese mismo resumen, defiende a la duquesa de Sussex contra “el uso indebido de la información privada, la violación de la protección de datos y la infracción de derechos de autor” contra esos periódicos.

Y cuando decimos que es un viejo conocido, nos referimos a la relación laboral que mantuvo con la fallecida princesa Diana, madre del príncipe Harry. También ha tenido en su cartera de representates a personas tan conocidas como Tony Blair, el matrimonio Trump, Kate Moss, la Spice Girls, Elton John, los Clinton, los Beckham, Benazir Bhutto, el matrimonio Douglas-Zeta Jones, la escritora J. K. Rowling, sir Paul McCartney, Jude Law, Kate Winslet, Sienna Miller, Amy Winehouse, Harry Styles, Cheryl Cole y Mike Tyson entre otros.

De hecho este exalumno de la Universidad de Oxford fue uno de los abogados de las víctimas de hackeos telefónicos que realizaron las empresas de Rupert Murdoch y que ganó una de las batallas más mediáticas del Reino Unido.

Sherborne también representa a Johnny Depp en el proceso legal que mantiene contra el tabloide The Sun por difamación, puesto que el tabloide le calificó como un “marido violento” en su relación con la también actriz Amber Heard. El juicio de Depp está paralizado a causa de la pandemia de coronavirus.

El de los Sussex también, aunque el viernes tuvo lugar la primera escucha de manera telemática. En ella salieron a la luz mensajes que intercambiaron Meghan y su padre, Thomas, pocos d

ías antes de la boda de los duques, cuando él estaba enfermo y en los que se demuestra que ella estaba muy preocupada por él. Y no como publicaron los tabloides que ella se mostraba violenta con su padre. Los duques aseguran que a propósito estos medios cortaron partes de la carta para tergiversar el contenido y afectar la reputación de Meghan.